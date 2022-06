Central no venderá boletos a extranjeros sin documentos en Saltillo

Luego de que trascendiera que una caravana de migrantes llegará a Coahuila, fue dado a conocer que en la central de autobuses no se venderán boletos a extranjeros que no cuenten con documentación en regla. Lo anterior, sobre todo a los autobuses de línea que tienen como destino la frontera de Coahuila.

De acuerdo con personal de la central camionera conocida como "La centralita", esta disposición federal es oficial.

"No se pueden vender boletos a extranjeros que no comprueben que tienen su documento para transitar por el territorio. Deben traer un papel que es como un pasaporte; no recuerdo su nombre para el caso de los migrantes", dijo Luis, encargado de una línea de autobuses. Indicó que si bien se pide identificación a quienes deseen comprar boletos, esta disposición es más para los migrantes.

El aviso, el cual está pegado en la central, está membretado por la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, la Guardia Nacional, el Instituto Nacional de Migración (INM) y la SCT. Por instrucción oficial, toda persona deberá presentar una identificación válida.