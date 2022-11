Celsa y las raíces que visibilizan testimonios

Marta Eugenia Chávez indagó en lo más profundo de su árbol familiar y recorrió esos surcos que al interior del tronco se forman con los años. Frente a ella apareció la historia de Celsa Caballero, su bisabuela paterna, quien fue asesinada en Jiménez, Chihuahua, por Francisco Villa, cuando este le prendió fuego al no revelarle el paradero de su hija.

La historia le instó a montar una obra teatral a través de su compañía En el Surco. El proyecto fue gestado durante la pandemia y gestionado con recursos del Sistema de Apoyo a la Creación y a Proyectos Culturales, logró ser seleccionada para la Muestra Estatal de Teatro de Coahuila 2022, certamen donde ganó y consiguió su derecho a participar en la 42 Muestra Nacional de Teatro que actualmente se efectúa en Torreón.

Función

Es sábado por la tarde y los asistentes a la obra se agrupan afuera de la Casa de Cantera. Son las cuatro en punto y personal de la muestra invita a formar cuatro filas. Se entregan fotografías con una frase impresa en la parte posterior. "¿Por qué será que la acción de recordar es como volver a encender el fuego?". Los actores salen de la casa, traen vestiduras negras.

El actor Mace Medina guía al primer grupo, lo introduce a esta casona donde alguna vez sus dueños escondieron a migrantes chinos del acoso de las tropas maderistas. Los asistentes suben las escaleras hacia el segundo piso, luego por una escalinata más estrecha hacia la azotea, allí un sistema de sonido emite un coro de testimonios.

Las voces corresponden a los partícipes de la obra teatral, comparten sus experiencias. Algunos hablan de la época pandémica donde se introdujeron al proyecto, nombran a los seres queridos fallecidos durante la contingencia. También hablan de una búsqueda propia, del descubrimiento en experiencias.

En un par de ocasiones, Mace Medina saca una caja de cerillos y prende uno. Deja que el fósforo se consuma, que la llama toque los dedos hasta que la piel bese la lumbre. El fósforo y el fuego serán simbolismo clave en las casi dos horas que dura esta puesta en escena.

El grupo es invitado a bajar. La segunda estación reside en el pasillo del segundo piso. La actriz Mafer Martínez es su encargada, quien comienza a hablar de sus raíces familiares, del entorno donde creció cerca del cerro de Pancho Villa, en Gómez Palacio, de la gastronomía y tradiciones de La Laguna.

La obra es interactiva, solicita la participación del público y su escenario se desplaza por las habitaciones del inmueble. En la estación de Mafer aparece un proyector, hay también periódicos, un pequeño ring de lucha libre y una gran tina de aluminio. Los objetos se relacionan con su testimonio personal, porque así como Martha Eugenia Chávez indagó en su historia familiar, los actores hacen lo propio desde su mirada.

La actriz también acude al simbolismo del fósforo y su llama. Lo hace varias veces, pero en la última ocasión, tras compartir el relato de una mujer asesinada, sopla sobre el cerillo y apaga su flama. “Ni una más”, advierte. Es momento de cambiar de estación.

La penúltima parada es conducida por el joven actor Iván Losa, quien también hace un viaje por el pasado de su familia. Habla sobre su abuelo, sobre sus antepasados y la relación que, a través de la gastronomía local, tuvieron con la Revolución mexicana.

Foto: Eduardo Ruiz/ EL SIGLO DE TORREÓN

El recuerdo es una constante, pero en su periplo se detiene un poco y nombra el caso de Celsa Caballero, la mujer que fue quemada por Francisco Villa. Comenta que su abuelo, un férreo seguidor del Centauro del Norte, no cree que su general lo haya hecho, considera que más bien fue Rodolfo Fierro, uno de sus matones. En eso, los surcos de un vinilo cobran vida para reproducir el Corrido villista.

En la última estación aguarda Martha Eugenia Chávez, la artífice de este proyecto, quien narra la historia de Celsa, el cómo llegó a ella gracias a una publicación de Facebook y cómo parte de su familia ha decidido callar por años su asesinato. La reflexión se liga a las desapariciones y feminicidios que no son visibilizados y se mantienen en el silencio más profundo. Al finalizar, los actores sacan a los asistentes del recinto y los conducen a la Alameda Zaragoza. Paran en el Memorial de los desaparecidos en Coahuila. No hay instrucciones, pero los asistentes inmediatamente comienzan a leer los nombres de quienes no han regresado.

Celsa, obra dirigida por Martha Eugenia Chávez y montada por la compañía lagunera En el Surco, tendrá una segunda función este domingo 13 de noviembre, a las 16:00 horas, en las mismas instalaciones de Casa de Cantera (avenida Juárez esquina con calzada Colón).