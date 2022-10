Celebridades internacionales que no recuerdas que aparecieron en telenovelas

Las telenovelas han marcado durante años la preferencia en el público mexicano. Ya sea cuando la única manera de ver los melodramas era a través de la televisión abierta, o ahora, que están disponibles en diferentes plataformas de “streaming”.

Gracias a la popularidad de los culebrones, algunas estrellas han aprovechado para hacer apariciones especiales en algunos de los episodios de melodramas exitosos como Rebelde, o Atrevete a Soñar.

Para celebrar a estas ficciones, presentamos algunas estrellas internacionales que se lucieron con apariciones en estas historias que hicieron llorar, reír y sufrir a la audiencia.

Hilary Duff- Rebelde

En 2006, no había otros artistas más populares que la actriz y cantante Hilary Duff, una de las primeras figuras que salieron del canal familiar Disney Channel. Y, por otro lado, en Latinoamérica, quienes triunfaban era el grupo RBD, de la telenovela Rebelde. En 2006, durante su visita a México con su gira Still Most Wanted Tour, la estrella de Lizzie McGuire apareció en un episodio junto a Anahí, Alfonso Herrera, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christián Chávez. El video se ha hecho viral en redes sociales, por ser gracioso y hasta incómodo. Pero que, sin duda, es un reflejo de lo mejor de principios de los 2000.

Otros que tuvieron apariciones especiales en Rebelde fueron Lenny Kravitz- Rebelde, Gorillaz, El Canto del Loco, La Quinta Estación, Erik Rubin y Kabah, aunque ninguno tuvo tanto impacto como Hilary Duff.

Jonas Brothers- Atrévete a Soñar

En 2009, Danna Paola seguía siendo una adolescente de solamente 14 años, y daba vida al tierno personaje de Patito en la telenovela juvenil Atrévete a Soñar, como todas las adolescentes en ese momento, era una gran admiradora de Nick, Joe y Kevin Jonas, mejor conocidos como los Jonas Brothers. El resultado de esta aparición dejó una fotografía icónica de Las Divinas y Patito Feo junto a una de las boy bands más importantes de la música. Años después, Danna Paola recreó ese momento junto a la banda durante un Meet and Greet.

The Veronicas- Atrévete a Soñar

Quizá The Veronicas fue un grupo de éxito efímero, pero en 2009 la radio y las cadenas de videos repetían una y otra vez su tema Untouched, el cual interpretaron en el colegio donde estudiaba Patito.

Paulina Rubio- Atrévete a Soñar

Gracias al toque musical de Atrevete a Soñar, la serie se prestaba para que grandes estrellas aparecieran en el programa. Una de las mexicanas que sorprendieron fue Paulina Rubio, quien cantó junto a Danna Paola el tema Causa y Efecto, el cual fue un gran éxito radial en ese momento.

Selena Quintanilla- Dos mujeres, un camino

En la década de los 90, la telenovela Dos mujeres, un camino, tuvo mucha repercusión a nivel internacional. Y si de música de esa época de habla, Selena Quintanilla es una gran representante, por lo que, durante su visita a México, la artista estadounidense de origen mexicano, aprovechó para lucirse en el mundo de las telenovelas junto a otras figuras nacionales como Bronco y la actriz Itatí Cantoral.

Belinda- Patito Feo

Menciones honoríficas a telenovelas de Disney Channel como Patito Feo en su versión argentina que tuvo a Belinda como estrella invitada para cantar junto a la protagonista el tema Luz Sin Gravedad.

También de la misma cadena aparecieron en Violetta las estrellas Ross Lynch con su extinto grupo R5 y la actriz Bridgit Mendler.

En Soy Luna, la mexicana Karol Sevilla tuvo la oportunidad de compartir cámara con Sofía Carson y Dove Cameron.