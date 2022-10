Celebra Manolo Jiménez 86 años del Reparto Agrario

En San Pedro, el Secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez Salinas, estuvo presente representando al Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís en la conmemoración del LXXXVI Aniversario del Reparto Agrario.

Acompañando a integrantes de la CNC, Jiménez Salinas reiteró el compromiso del gobierno estatal de seguir trabajando por las familias del campo. Que gusto saludar a nuestros amigas y amigos campesinos", señaló.

Teniendo como ejemplo el legado del General Lázaro Cárdenas del Río, dijo, en Coahuila, Riquelme Solís, ha trabajado por hacer justicia social al más vulnerable de ahí la seguridad que se respira en esta entidad.

David Ruíz Mejía, alcalde de San Pedro, recordó que San Pedro, ha sido cuna de grandes acontecimientos de la historia nacional como el que el ejido 20 de Noviembre haya sido de las primeras comunidades donde se dio cumplimiento al decreto por el que fue posible la entrega de tierras a los trabajadores del campo mexicano.

"El Gobierno Federal actual es indiferente al campo de esta región y no ha sido justo con el campo de Coahuila. Para nuestra fortuna, el campo no se detiene está y seguirá estando fuerte porque el gobernador no ha bajado la guardia".

Leticia Becerra Maldonado, presidenta nacional de la Confederación Nacional Campesina (CNC), destacó la labor que realiza la autoridad estatal en el campo y en sus trabajadores, ya que la producción y los apoyos sociales, lo reflejan.

Por su parte, José Natividad Navarro Morales, líder de la CNC en el estado, agradeció al Gobernador el apoyo para los campesinos y el recurso que se puede destinar a su progreso.

En este acto conmemorativo se llevaron a cabo los honores a nuestro Lábaro Patrio a cargo de la Escolta y Banda de Guerra de la XI Brigada de Policía Militar de la Guardia Nacional, así como la entonación del tradicional "Himno del Agrarista".