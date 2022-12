Celebra el cumpleaños 27 de Timothée Chalamet con un maratón en 'streaming'

Este martes el actor Timothée Chalamet está celebrando su cumpleaños número 27. La estrella de Call Me By Your Name se ha convertido en una de las grandes estrellas del cine gracias a sus papeles en cintas aclamadas por la crítica como Un Día Lluvioso en Nueva York (2019).

Para celebrar junto al actor sus 27 años de vida, te recomendamos algunas de sus mejores películas que se encuentran disponibles para ver en varios servicios de streaming.

El actor ha compartido créditos con grandes figuras del entretenimiento en géneros diversos, por lo que las opciones para ver actuando a Timothée, son varias.

1. Call Me By Your Name

Quizá es la película más conocida en el catálogo de Timothée, la cinta le valió una nominación al Oscar, y aunque no ganó, su interpretación como Elio es una de las más recordadas del cine y amadas por la comunidad LGBT+.

Disponible en Amazon Prime Video

2. Little Woman

Esta adaptación de Little Woman hecha por la directora Greta Gerwig ha sido muy aclamada y recibió varias nominaciones al Oscar, en esta, Chalamet da vida al personaje de Laurie, y comparte pantallas con actrices de primer nivel como Emma Watson, Saoirse Ronan, Florence Pugh, Meryl Streep y Laura Dern.

Disponible en Amazon Prime Video

3. Dune

La primera parte de la saga de ciencia ficción Dune fue muy celebrada por sus efectos visuales, pero también la actuación de Timothée destaca en un elenco conformado por grandes estrellas como Zendaya, Oscar Isaac y Rebecca Ferguson. Corre a verla en lo que se estrena su segunda parte este 2023.

Disponible en HBO Max

4. Beautiful Boy

Una película sobre la paternidad y la familia en donde Timothée aparece como hijo del actor Steve Carrell.

Disponible en HBO Max y Amazon Prime Video

5. The King

Se trata de un drama histórico dirigido por David Michod, en donde Enrique V se ve obligado a aceptar su destino y tomar el trono de Inglaterra.

Disponible en Netflix