Cecilia Galliano presenta por primera vez al hijo que tuvo con Sebastián Rulli

Durante mucho tiempo, la actriz Cecilia Galliano mantuvo lejos de las cámaras y del ojo público a su retoño, Santiago, el hijo que procreó durante su relación con el argentino Sebastián Rulli, pero los años han pasado y ahora, convertido en todo un adolescente, el joven ya hizo su primera aparición ante la prensa.

Fue durante un reciente encuentro con los medios y tras la función de la obra "Muzzy Kal", que la también modelo confesó que uno de los motivos por los que accedió a que ya salga al público es que se le ha complicado mucho esconderlo a la prensa, pues a pesar de su corta edad, Santiago mide 1.86 metros.

"Mi cachorro ya no es tan baby, pero creo que siempre es bonito traer a los hijos (a los eventos). Me acompaña siempre, pero ahora no lo puedo esconder mucho porque está tan grandote que me lo ven", dijo entre risas al periodista Edén Dorantes.

El adolescente también accedió a hablar para las cámaras y aseguró que uno de sus pasatiempos favoritos es pasar tiempo con su famosa madre, quien además es su mejor amiga: "Me gusta (acompañar a mi mamá), hacer blogs con mi mamá, cosas así", expresó.

Pero lo que saltó a la vista de todos y que fue muy comentado es el gran parecido que Santiago tiene con su padre, Sebastián Rulli, pues varios usuarios comentaron que no solo tiene rasgos del galán de telenovelas, también gestos idénticos a los de él: "Es idéntico al papá", "Igual de guapo que su papá", "Tiene la cara de Sebastián Rulli, si quiere ser artista podría ser protagonista de novelas", "Es igualito a Sebastián", son sólo algunos de los comentarios que pueden leerse.

Por si fuera poco, a través de sus redes sociales, la conductora también compartió un poco de lo que vive al lado de su "pequeño", a quien además le dedicó un emotivo mensaje: "Si algo amo en mi vida es ser tu mamá y compañera. Tan parecidos y tan distintos", escribió, junto a varias fotografías al lado del joven.