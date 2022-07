¿Cazzu y Christian Nodal están por casarse? Señalan que ya buscan casa y embarazarse

El cantante mexicano Christian Nodal ha estado en el ojo de la prensa y las redes sociales desde que terminó su compromiso con Belinda. Sin embargo, parece que Nodal ya tiene intenciones de iniciar su vida de nuevo y darse una oportunidad con la argentina, Cazzu.

Semanas atrás, ambos cantantes fueron captados tomados de la mano en Guatemala, y en medio de rumores sobre si había relación o no, algo que no se ha confirmado todavía. Han comenzado a sonar rumores de boda y hasta de un embarazo.

Todo surgió luego de que un popular sacerdote conocido como Padre Choco hizo una publicación que provocó revuelo, al grado de tener que eliminar el post.

"¡Un tipazo con gran sencillez! Me dijo con tono jocoso 'si algún día me caso, va a ser aquí y me casa el padre Choco'. Se despidieron de mí con un abrazo. Salieron con un rosario al cuello que les regalé, mientras les decía con sinceridad: recuerden que en Antigua tienen un amigo cura', reveló el sacerdote de su experiencia, acompañado de una fotografía junto a ambos cantantes en el Convento La Merced.

Todo esto salió a la luz luego de que Nodal anunció que se tomará un descanso de los escenarios.

De acuerdo al programa Chisme No Like, la ausencia de Nodal se debe a que estará dos meses en Argentina, se encuentra con Cazzu, en donde estarían buscando una propiedad en el país natal de la intérprete de Nada.

¿Cazzu está embarazada?

Por otro lado, detallan que la pareja está intentando tener un bebé, pues señalan que Nodal ya está listo para dar ese paso.