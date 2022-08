Cazzu revela que tuvo una cita con Bad Bunny en la que tuvieron que huir corriendo

A la cantante argentina Cazzu se le ha relacionado, recientemente, con el compositor mexicano Christian Nodal, pues han sido captados juntos en conciertos, giras y otros eventos divirtiéndose, sin embargo, no es la primera vez que la rapera sale con un artista de renombre, ya que hace años tuvo una cita con Bad Bunny y lo reveló en un programa de entrevistas.

El tema de los noviazgos salió a relucir luego de que dos conductores de la cadena de televisión Telefe la cuestionaran sobre sus relaciones, el año pasado.

"Tuve una cita con Bad Bunny, por ejemplo, pero no salió mal. Salió bastante bien", dijo.

De acuerdo con el relato, los artistas salieron cuando eran más jóvenes, en una etapa donde el "conejo malo" aún no se volvía popular dentro del género urbano.

"Hoy ya no me acuerdo ni de su voz. Éramos bastante más chicos, pero nada, no era el Bad Bunny de ahora. Yo no sé si nos acordamos de nosotros de hecho".

Ambos pasearon por los bosques de Palermo: "Me acuerdo que saltamos la reja de un parque porque él quería entrar a uno, pero estaba cerrado".

También añadió que ante la "travesura" un guardia los sacó y tuvieron que correr del lugar.

Además contó que para ese entonces sólo había tenido un novio formal cuya relación duró tres años.