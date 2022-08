Carta a su santidad, el papa Francisco

Jorge Mario Bergoglio es el nombre secular del Papa Francisco (17.12.1936), el primer Papa americano, oriundo de Argentina, está tratando con mucha fortaleza de limpiar un poco los inconcebibles episodios más o menos recientes en El Vaticano, una ciudad-estado en el corazón de Roma, que gobierna en calidad de jefe de Estado.

Tras haber degradado el 4.8.2022 al hiperderechista "Opus Dei", al que protegió en exceso el Papa Juan Pablo II, oriundo de Polonia, el actual Sumo Pontífice, Francisco "oficializó la medida que le resta privilegios a la ultraconservadora institución y "degrada" la figura de su líder, "que ya no podrá ser nombrado obispo". Recordemos que fue favorito del dictador de España Francisco Franco. Esto a muchos nos ha recordado el horror que sucedió con Marcial Maciel Degollado.

UN MEXICANO NEFASTO

Y a otra cosa ¿o la misma? Los mexicanos tuvimos la desgracia de ser conciudadanos de un ser abominable que se llamó Marcial Maciel Degollado. Veamos brevemente su historia que muchos testigos individuales religiosos o no denunciaron inútilmente. Carmen Aristegui escribió un libro llamado "Marcial Maciel, historia de un criminal" y Elena Sada hoy profesora universitaria en USA, otro llamado "Ave Negra" El periódico "El País" decía del fundador de "los Legionarios de Cristo" que fue pederasta, tuvo hijos con varias mujeres y plagió el libro de cabecera del grupo. Tantos 'pecados' ensombrecen la beatificación de Juan Pablo II, su gran protector".

"El Vaticano ocultó durante 63 años los abusos del fundador Marcial Maciel Degollado de los Legionarios de Cristo, dice por su parte la "Cadena Ser", de Madrid. Comentó que el Papa polaco, Juan Pablo II parecía ser su íntimo amigo. Marcial Maciel nació el 10 de marzo de 1920 en Cotija, Michoacán, México. El citado pontífice se refería a él como "El Apóstol de la Juventud", cuando El Vaticano sabía desde 1943 que Marcial Maciel Degollado se drogaba, robaba y abusaba sexualmente de menores, incluidos algunos de los hijos que tuvo con 2 mujeres".

Las 8 víctimas que lo acusaron con valentía y oficialmente no recibieron jamás ninguna contestación a la carta abierta que enviaron muchas veces a la prensa. La dirigieron a Juan Pablo II el 8 de diciembre de 1997 y la entregaron en original, el 13 de enero de 1998. El entonces nuncio apostólico en México, Justo Mullor García, quien prometió entregarla en las manos del Papa, no lo cumplió. En diciembre de 1999, recibieron de la abogada ante el Vaticano, la doctora austriaca Martha Wegan, la jurídicamente absurda respuesta a sus exigencias de que la Santa Sede opinaba: "Es mejor que ocho hombres inocentes sufran injusticia y no que miles de católicos pierdan la fe".

Durante más de medio siglo, las autoridades dejaron pasar al que ahora consideran el mayor depredador de la Iglesia. Así lo califica un cardenal que ahora lo ha denunciado: "Aseguró que las denuncias crecerán, que la Iglesia lleva 70 años encubriendo a pederastas como Maciel"."A mediados de los 50, la Iglesia inició una investigación contra él, pero acabó en nada por sus amistades en las altas esferas. Tampoco actuó en 1999 el papa Ratzinger a pesar de que la Inquisición documentó sus abusos".

Sin embargo, en 2005, el citado Papa Benedicto XVI ordenó que Maciel se retirara, pero no fue sometido a ningún proceso porque tenía 60 años y la Iglesia lo consideró demasiado mayor. ¡Increíble pero cierto! Una semana antes había celebrado su cumpleaños con Juan Pablo II, quien, repitamos siempre lo defendió. De este mexicano Marcial Maciel Degollado fuera de nuestro país se dijeron cosas horribles y por desgracia ciertas, pero aquí en México a muchos se "les caía la baba" por él aunque sería injusto olvidar a los que hicieron lo posible en México para que El Vaticano abriera oídos y ojos.

El Papa Francisco ha dicho. "Era una persona muy enferma. Además de todos los abusos creo que también había dos o tres mujeres de por medio e hijos con ellas. Sé que había ahí y mucha plata (dinero)".

Sin embargo, todas estas declaraciones fueron vagas. Había y sigue habiendo protección para tan aberrante individuo y siguen exigiendo JUSTICIA. Es increíble que "Los Legionarios de Cristo", "inventados" por él estén vigentes. Desde su muerte el 30.1.2008 se sabe que el multicitado sacerdote Marcial Maciel Degollado, amigo de Papas fue en efecto el mayor depredador sexual en la Historia reciente pero Juan Pablo II, lo presentaba como "El Apóstol de la Juventud" y fue mimado por incontables obispos y cardenales. Benedicto XVI (Ratzinger) en 2006, meses después de la muerte del Pontífice polaco, Juan Pablo II, lo conminó a retirarse el resto de su vida, dedicado "a la penitencia y la oración". Pero murió sin pedir perdón dos años más tarde, cuando una comisión investigadora ya había revelado sin ningún género de dudas sus actividades delictivas "y una vida de crápula tolerada por el Vaticano".

EL periódico español "El PAÍS" publicó en 2006 que "el fundador legionario había sido investigado entre octubre de 1956 y febrero de 1959 por encargo del cardenal Alfredo Ottaviani, entonces el gran inquisidor romano. Maciel estudió en la Universidad Pontificia de Comillas, entonces con sede en Cantabria, de donde fue expulsado con algunos de sus compañeros sin que los jesuitas tomasen medidas adicionales (…) Durante el tiempo, que Maciel fue suspendido como superior general, y expulsado de Roma, no se resolvió nada y Maciel volvió a las andadas, con más poder. Tampoco actuó en 1999 el Papa Ratzinger, pese a las evidencias depositadas sobre su mesa de presidente de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el Santo Oficio de la Inquisición del pasado". Pero…volvamos al gran Papa Francisco.

Mientras El Vaticano no haga algo definitivo y sin miedo a perder adeptos y sigan existiendo en una cierta penumbra sus "Legionarios de Cristo" creados por Marcial Maciel Degollado, así hayan pedido perdón muchos católicos, otros seguirán dudando de El Vaticano. El Papa Francisco dijo en Canadá: Sigo con cercanía y con preocupación y dolor la situación que se ha creado en Nicaragua que afecta a personas e instituciones, quisiera expresar mi convicción y mi deseo de que por medio de un diálogo abierto y sincero se pueden encontrar la bases para una convivencia respetuosa y pacífica".

Por otra parte, hay que celebrar la pedir perdón a los niños católicos para pedir perdón por el abuso a niños indígenas canadienses, en escuelas residenciales, por ejemplo y ofreció una "peregrinación penitencial" de una semana en el país. Ya veremos si hoy por fin hay una mayor justicia en la Iglesia Católica. Pero aún reconociendo la superioridad de este Papa Jesuita sobre otros, no se ha escuchado algo definitivo respecto al hoy citado monstruoso mexicano, enfermo o no, que causó tales atrocidades desde el año de 1943 en adelante. ¿Cómo es posible que no se haya zanjado este asunto?

