Carolina Ross cuenta cómo trabaja para lograr sus metas

Carolina Ross estuvo de visita en la Comarca Lagunera el pasado fin de semana. Le cantó a sus fans en un bar de la avenida Corregidora, antes de entregar su talento charló en exclusiva con El Siglo de Torreón.

La artista comentó que se encuentra trabajando bastante para poder brillar, no solo a nivel nacional, sino también internacional.

¿Cómo estás?

Muy contenta de visitar de nueva cuenta Torreón. Justo le decía a mi mamá que aquí fue el primer show que hice cuando nos dieron luz verde para poder reactivar los eventos, en abril de 2021.

Tienes bastantes fans laguneros, ¿Cómo te han sorprendido cada que vienes?

Pues por ejemplo ahora que llegué a Torreón (sábado 19 de febrero) me recibió un chico de mi club de fans de aquí de la Comarca, se llama Den Rivas y también canta. Él me pidió que le firmara su guitarra y lo hice con mucho gusto. Los fans me dan detallitos y créanme que para mí son un tesoro.

A lo largo de 2021 estuviste muy activa, ¿No es así?

Efectivamente. Saqué algunas canciones nuevas, además de un EP tributo a Lupita D´Alessio y un disco navideño con mariachi. Me encanta siempre estar haciendo música nueva para sus seguidores.

Trascendió que Lupita te bloqueo de Instagram porque al parecer no le agradó el homenaje, ¿Qué ocurrió?

Todos me preguntan eso. No pasó nada. Yo compartí el disco y me sorprendí mucho que me bloqueó en Instagram, pero no nada. Yo hice ese tributo como un regalo y con todo el corazón, sin embargo, cuando uno da un regalo uno nunca sabe cómo va a reaccionar la otra persona.

¿Estás trabajando en tu nuevo disco?

Sí. Ya salieron los sencillos Apuré mi café y Para no pensar en ti. Pronto saldrá el álbum completo.

Spotify te dio la oportunidad de liderar el proyecto EQUAL, que busca empoderar a las mujeres para que sus voces sean más escuchadas, ¿Qué te ha parecido recibir tal distinción?

Me platicaron de esta campaña que habla de la equidad de género en la música y creo que apenas haciendo estas campañas se puede concientizar en el tema.

"Dentro de la industria musical solamente una de cada 5 artistas son mujeres, menos del 1 por ciento de canciones del ranking han sido escritas solo por mujeres y solo el 2 por ciento de productores musicales se identifican como mujeres. Eso es alarmante, y es por eso que Spotify impulsa este proyecto para que las mujeres obtengamos mayor reconocimiento.

"Gracias a EQUAL aparecí en las pantallas de Time Square de Nueva York y en verdad que fue un sueño hecho realidad. Yo le pedía a Dios que algún día saliera en esas pantallas, así que lloré de emoción. Sueño con ser una artista internacional y el hecho de estar ahí es como acercarme a ese sueño".

Irrumpiste en Internet con covers, pero también das a conocer rolas inéditas, ¿Continuarás mezclando las dos propuestas?

Estoy feliz. Ha sido un proceso desafiante soltar los covers poco a poco, pero no los voy a soltar al 100 por ciento porque son los que me dieron conexión con el público. Como ya había mencionado, es con Joss Favela con quien estoy trabajando mi propuesta inédita.