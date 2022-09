Carolina Ross cantará el Himno Nacional de México en pelea Canelo-Golovkin

Después de algunas semanas de especulación y dudas, se desveló uno de los más importantes secretos de cara a la pelea que este sábado sostendrán Saúl Álvarez y Gennady Golovkin.

¿Quién interpretará el Himno Nacional Mexicano?

El "Canelo" y su grupo de colaboradores han decidido que la cantante sinaloense Carolina Ross sea quien lo haga.

Nacida en Culiacán, Sianloa, y con 26 años de edad, Ross saltó a la fama en 2013, cuando participó en el reality show "La Voz México".

"Familia, estoy muy contenta de compartirles que el próximo sábado 17 de septiembre voy a estar entonando con mucho orgullo nuestro Himno Nacional en Las Vegas, en la pelea de Saúl Álvarez, el 'Canelo'; muy agradecida por esta oportunidad, de todo corazón", compartió Ross en sus cuentas de redes sociales.

"No se lo pierdan. Muchas gracias a ustedes también, porque me acompañan en esta aventura, no me la creo", dijo la cantante en un video.

Ross, quien es famosa por el éxito "Me vas a extrañar", aseguró que se siente muy honrada por la responsabilidad que tendrá.

"Como cantante y como mexicana, el honor más grande es entonar nuestro Himno Nacional, y qué privilegio poder hacerlo para un mexicano que representa la bondad, la nobleza y la generosidad de nuestra gente y de nuestro país", dijo.