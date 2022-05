'Carmen Salinas era un bombón de mujer'; Ariel Miramontes recuerda a la artista lagunera

El 9 de diciembre de 2021, la lagunera Carmen Salinas perdió la vida luego de luchar contras los estragos que le dejó un derrame cerebral. Sus familiares y amigos, pese a que ya han pasado varios meses, no han logrado asimilar su pérdida, tal es el caso de Ariel Miramontes mejor conocido como "Albertano".

Miramontes charló en exclusiva con El Siglo de Torreón sobre la serie Albertano contra los Mostros, que se encuentra en su recta final, pero al tocar el tema de Carmen, se quebró, tan es así que no pudo contener las lágrimas.

"Cuando recibí la noticia de que había sufrido el derrame, no les puedo explicar el dolor tan grande que sentí porque, según me habían dicho sus familiares, si ella volvía del coma era muy difícil que volviera a ser la Carmelita que todos conocíamos; entonces era como si ya la hubiéramos perdido, fue horrible.

"Carmen tenía dos dolores muy grandes, la pérdida de su hijo ( Pedro Plascencia) y de su asistente ('Chato' Cejudo), cuando ella se acordaba de ellos se ponía a llorar y yo le decía 'Carmelita, tienes que superarlos, ellos te quieren ver contenta', así que después de lo que le pasó me acordaba de lo que yo le decía en esos momentos porque ahora yo estoy como ella, cada que hablo de Carmen, me pongo a llorar; me ha pegado muchísimo su muerte, ella me quería bastante", comentó entre lágrimas.

Siempre juntos. Luego de que Ariel conoció a Carmen en Aventurera, se hicieron grandes amigos.

Vía telefónica, el actor nacido un 31 de julio reveló que conoció a Salinas por "azares del destino" y todo, gracias a la obra de teatro Aventurera.

"Yo no conocía a Carmelita. Un día, me habló por teléfono y me dijo, 'Oye mijito, ¿Quieres hacer la 'Bugambilia'?', de inmediato le dije que sí y ella me comenta, 'muy bien, empiezas en una semana en el Auditorio Nacional'; bueno, no saben la angustia que me dio, pero todo salió muy bien y de ahí nació mi entrañable amistad con Carmen, ella era un bombón de mujer", relató vía telefónica y añadió que aprendió bastante de Salinas, no solo en lo profesional, sino también en lo personal.

El oriundo de la delegación Azcapotzalco celebró el éxito que ha tenido Albertano contra los Mostros, cuya primera temporada terminará el 15 de mayo por el canal Las Estrellas.

"Pese a que se estrenó en plena Semana Santa, logramos altos puntos de rating en su primer fin de semana y así se ha mantenido. Es un trabajo que teníamos mucho tiempo elaborando; incluso hasta hicimos un taller de guiones para que todo saliera muy bien; les cuento que es el mismo equipo creativo de María de Todos los Ángeles. Estamos muy contentos con los resultados".

FOTO: ARCHIVO

Miramontes contó que se lleva muy bien con todo el elenco en el que destacan Maribel Guardia, Olivia Collins, "El Macaco" o Benito Castro.

"A Benito le tengo mucho cariño. Es mi compañero, mi cómplice en escena. Hemos hecho varios proyectos juntos, entonces cada que sale un proyecto nuevo lo invito. Tiene una gracia y un talento especiales para decir barbaridades y que no se le escuchen fuertes porque es un hombre muy dulce y tierno; estoy feliz con el equipo que se logró". Ariel reveló que la idea original de Albertano contra los Mostros pertenece a su hermano, Carlos Miramontes.

"Cuando terminó María de Todos los Ángeles y no se lograba hacer una tercera temporada, empezamos a pensar en otras opciones porque Televisa también nos pedía ideas nuevas. Primero pensamos en este proyecto como una película que tendría tres partes, pero luego tanto Televisa como nosotros concluimos que sería mejor una serie de humor blanco".

Reconoció Ariel, que su proyecto anterior, Nosotros los guapos (Junto a Adrián Uribe), tenía un toque pícaro, el cual hizo a un lado en Albertano contra los Mostros.

"Les voy a platicar por qué tomé esta decisión. Resulta, que a mí me encanta ir a dar mi show a ciudades grandes, chicas, a pueblos; entonces me di cuenta de que muchos niños van a verme, por lo que hice cambios en mi espectáculo y por ende en mis siguientes proyectos como el de los Mostros". Por otro lado, Ariel confesó que María Elena Velasco, en su papel de "La India María", lo inspiró a crear a "Albertano".

"Ella era mi ídolo. No quería hacer algo como ella, ya que quería algo original, pero sí similar. Todo lo que hacía María Elena lo admiraba. Ella siempre te mantenía entretenido, era un agasajo verla. Lo interesante de ella era verla completa, con sus trenzas, sus sandalias, su burro".

¿De qué trata la serie?

Albertano contra los mostros, serie de comedia protagonizada por Ariel Miramontes, narra la historia de “Albertano”, un galán de barrio seductor, simpático, gorrón y medroso, que es perseguido por la bruja “Casilda” (Olivia Collins), quien necesita devorar su corazónen un ritual que le permitirá ser eternamente joven y hermosa. Albertano contra los mostros, producción de André Barren, setransmite por Las estrellas a las 20:00 horas, en la barra Domingos de Sofá.