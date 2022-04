Carlos Rivera le dedica su última función teatral a Hiromi y Cynthia Rodríguez

Este fin de semana, Carlos Rivera se despidió de la puesta en escena José El Soñador y le cedió la estafeta al Kalimba, sin embargo, el cantante vivió un emotivo momento al recordar y dedicar esta última función a la fallecida artista lagunera, Hiromi Hayakawa.

“Quiero agradecer a los que me inspiraron, a mi Lola Cortés que no está aquí … y a Hiromi, que seguramente está en alguna parte, porque ella formó parte de mi vida y me llevó a lugares donde nunca me hubiera imaginado… y por supuesto al amor de mi vida, Cynthia. Te amo”, dijo en sus palabras de despedida donde estuvo acompañado por el resto del elenco.

Rivera y Hiromi mantuvieron una relación amorosa que surgió cuando ambos pertenecían a la tercera generación del reality musical de La Academia tercera generación.

Hiromi Hayakawa Salas murió un 27 de septiembre de 2017 por problemas de salud derivados de su embarazo.