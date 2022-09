Carlos Rivera hace llorar a Cynthia Rodríguez durante concierto en Zacatecas  

Carlos Rivera se presentó el pasado sábado en el Palenque de la Feria de Zacatecas, donde compartió un momento tan emotivo que su esposa, Cynthia Rodríguez, no pudo evitar el llanto.

Fueron las palabras y los temas que Rivera le dedicó a su padre, quien falleció a finales de agosto, lo que convirtió su concierto en algo especial para él y sus fanáticos que asistieron a dicho recinto.

“Recuerdo que mi papá me llevó al casting de La Academia y ahí me preguntaron por qué cantaba, yo respondí que para mí cantar era como si fuera medicina, que si estaba triste me ponía contento, que si estaba enfermo me curaba y que por eso siempre me gustaba cantar. Por eso estoy aquí, no me quise cambiar los planes de nada. Hoy hace una semana que mi papá se fue y es muy difícil. Físicamente sabes que ya no está, la última llamada que tuve con él fue porque me dijo que quería venir al Palenque de Zacatecas y estoy seguro que por ahí debe de andar sentado disfrutando de este show igual que ustedes, así es que estas canciones están dedicadas no solamente a mi papá sino a cada persona que tiene hoy allá arriba a alguien que sabemos que nos cuida”.

Después, Carlos interpretó los temas Luna de cielo, Gracias a ti, y El hubiera no existe, cuyas letras conmovieron a su pareja, quien estaba sentada cerca del escenario y pudo ser captada por las cámaras de Ventaneando.

Antes de finalizar su presentación, Carlos Rivera compartió que su padre era su fan número uno desde el primer día que lo escuchó cantar.

“Creyó en mí y desde mi último concierto en México estuvo conmigo. Gracias, Zacatecas. Gracias por regresarle a mi corazón un poquito de vida. Nunca me voy a olvidar de este concierto ni de ustedes”.