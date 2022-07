La tarde de este 27 de julio se dio a conocer que el actor Carlos Bonavides fue hospitalizado de emergencia en la Ciudad de México luego de que presentara un cuadro de deshidratación. De acuerdo con su esposa, el mexicano fue atacado por una bacteria.

Durante una entrevista con Televisa Espectáculos, Yordi Marcos reveló el estado de salud actual de su esposo, comentando que actualmente el actor se encuentra en observación.

“Tiene una bacteria, el dolor nos indicó… Hay dos tipos de bacteria, el doctor quiere descartar que no sea la bacteria que es más fuerte, dice que esa bacteria se puede ir a alguna parte de algún órgano y eso podría ser muy delicado”.

Tras esto, su esposa comentó el estado actual de salud de Carlos, mencionando que había presentado diarrea, mareos y debilidad.

“Ayer se le hicieron unos estudios, no salió nada, el médico no encontró nada en el estudio que le hizo y esa es la preocupación del doctor, que Carlos sigue con la diarrea , con la deshidratación que a pesar de que la han puesto cuatro bolsas de suero él se sigue sintiendo mal, tiene la lengua muy blanca, sigue mareado, sigue dormido, no quiere hacer nada”, concluyó su esposa.

Cabe destacar que este problema podría agravarse debido a que actualmente el actor solo cuenta con un riñón, esto después de que fuera extirpado debido a un tumor que lo invadió hace un par de años atrás.

Por el momento se desconoce cuándo será dado de alta.