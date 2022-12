Captan a Selena Gomez junto a Nicola Peltz y Brooklyn Beckhan en Los Cabos

Este 2022 fue un año de éxitos profesionales para Selena Gómez: pues a lo largo de los meses recibió felicitaciones por su protagónico en la exitosa serie "Only Murders in the Building", además que estuvo bajo los reflectores luego de que saliera a la luz su documental "My mind and me". Ahora, tal parece que la famosa cerrará el ciclo disfrutando de las playas mexicanas.

Resulta que la cantante fue captada en Cabo San Lucas, una ciudad turística al sur de Baja California al que llegó acompañada de la actriz Nicola Peltz y el modelo Brooklyn Beckham, quienes son pareja desde el 2019.

En redes sociales comenzaron a viralizarse las fotografías en las que se ve a la intérprete de "Calm Down" portando un look discreto, ya que se le percibió con una sudadera, pantalones y lentes negros.

Si bien, la famosa no ha dado ninguna pista de su recorrido en el país, surgieron algunas especulaciones de que celebrará el Año Nuevo en la región.

No es la primera vez que Selena sale a vacacionar con las celebridades, ya que estuvieron juntos en Florida durante la semana de Acción de Gracias y también se les vio en Los Ángeles posteriormente.

Se desconoce si los famosos están espera de que otras celebridades lleguen para pasar la temporada decembrina.