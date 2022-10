Captan a integrante de Rammstein comiendo tacos en la Ciudad de México

Si alguien está disfrutando su visita a México, es sin duda el guitarrista de Rammstein, Richard Kruspe. La tarde de ayer se convirtió en tendencia, luego de que fuera captado en las calles del Zócalo capitalino, donde sorprendió a muchos de sus fans al tocar, en vivo, el tema "Du Hast".

Como era de esperarse, los curiosos y aquellos que lo reconocieron se acercaron de inmediato para cantar con él, grabar el insólito momento y buscar alguna fotografía con el metalero.

Pero, al parecer, no fue todo lo que hizo este día, ya que ahora se han filtrado algunas fotografías de Kruspe en una taquería de la ciudad.

En las imágenes se puede ver al músico, con la misma ropa con la que visto en el centro histórico, y metido hasta la cocina del local, incluso sostiene unas pinzas con las que parecer sacar algún alimento de un enorme horno.

(FOTO: ESPECIAL)

De acuerdo con algunos comentarios de los usuarios, el afortunado negocio se encuentra en la zona de la Condesa y Richard habría sido citado ahí para la realización de una entrevista, lo que explica las cámaras que se asoman en las postales.

Ante esto, las reacciones de los fans comenzaron a inundar la publicación y además de lamentarse por no haber estado en el lugar, muchos llenaron de halagos a Kruspe y lo calificaron como un artista sumamente talentoso y una persona humilde.

(FOTO: ESPECIAL)

"Ya siento que lo amo", "Se ve que se la está pasando bien chido, me da harto gusto" , "¿Hay algo que este hombre no haga bien?", "Súper sencillo y súper chido", "él no se quedó con ganas de disfrutar México", "Es la neta ese carnal", "Debo aplaudir que el bato es bien humilde, se ve que trae buena vibra", "Que se quede y lo adoptamos", son solo algunos de los comentarios que pueden leerse.

Rammstein volverá a presentarse esta noche en el Foro Sol y se espera que en este concierto repitan el rotundo éxito que alcanzaron hace unos días, cuando, en el mismo escenario, tocaron para más de 65 mil personas.