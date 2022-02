Cantautor lagunero Rafael Carreón revela cómo el destino lo llevó por los caminos de la música

Contrario a muchos otros cantantes, el lagunero Rafael Carreón no anhelaba seguir los caminos de la música, pero el destino lo condujo hacia ellos.

"Es algo curioso. Yo no soñaba con ser cantante, mi sueño de niño era ser piloto de carreras, eso era lo que quería hacer".

"Mi papá toca la guitarra y mi mamá cantaba, pero hasta cierto punto por eso llegué a aborrecer la música ya que mis papás se dormían tarde por estar cantando y eso ocasionaba que yo también me durmiera tarde; llegaba un momento en el que veía la guitarra y decía, 'Hay no, ya van a empezar'", dijo entre risas.

En entrevista con El Siglo de Torreón, Rafael informó que no fue sino hasta que estaba en la preparatoria cuando por fin la nació el gusto por "la artisteada".

"Cuando estaba en la escuela, ahí tenían un grupo musical y me gustaba ver los ensayos. Tiempo después, mi abuela me pagó unas clases de guitarra y así empecé, pero no pensaba dedicarme a la música ya que me metí a la carrera de Comunicación; sin embargo, la música se salió con la suya y tomé su camino", comentó.

Carreón asistió al programa El sonidero lagunero para cantar dos temas y hablar de su carrera. Bastante contento reveló dónde fueron sus inicios, luego de que se diera cuenta que el escenario sí era el sitio en el que quería desarrollarse.

"Comencé tocando en un bar que se llamaba Ambasador, luego estuve en Friends o Cantantes. Anduve cantando en Durango o Monterrey. Llegué a irme de gira con Rogelio Ramos por muchas partes del país y del extranjero", manifestó.

Rafael mencionó que ahora puede decir con orgullo que lleva 23 años de carrera musical, actividad que le ha dado para vivir bien. "En mi caso, estoy dedicado al 100 por ciento a la música. Es como todo trabajo, si le dedicas tiempo y le echas ganas pues se puede vivir bien, aunque se puede vivir mejor".

El artista dio a conocer que en la región lagunera nunca se le han cerrado las puertas. "Jamás he tenido problemas aquí, ni en ningún lado. Cuando yo empecé en la música se hablaba del celo profesional; yo, en mi caso, no me meto en esas situaciones; yo trato de dar siempre lo mejor de mí en cada presentación".

Sobre su faceta como autor, Rafael comentó que durante algunos años la descuidó, sin embargo, en estos tiempos de pandemia aprovechó para retomarla. "Hace muchos años escribí unas canciones, pero no me animé a registrarlas porque se me hizo muy laborioso el procedimiento; justo el año pasado me puse a componer una melodía que espero pronto presentarles", expresó.

Rafael aprovechó la charla para recordar a la cantante Mayelita, quien falleció el 21 de junio de 2016, siendo una de las artistas más queridas de la Comarca.

"Coincidí muchas veces con ella y con Edner Granados (quien era su compañero). Era un gran ser humano y una cantante que transmitía mucho sentimiento en cada una de sus presentaciones".