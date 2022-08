Cantante realiza de forma inesperada uno de sus sueños

Desde hace muchos años, el cantante sonorense, Ricardo Murillo, buscaba una gran oportunidad en la música y de forma inesperada se le concedió su deseo.

Cuando Edén Muñoz dejó Calibre 50, la agrupación hizo un "casting" para buscar a su próximo vocalista; Ricardo participó y pese a que no se quedó, Andaluz Music y Fonovisa / Disa se fijaron en su talento, así que lo ficharon para lanzarlo en solitario.

Recientemente, ambas discográficas realizaron un evento en Mazatlán, en donde presentaron sus cartas fuertes para los próximos meses, una de ellas, es Ricardo.

Tras ofrecer una conferencia de prensa, Murillo charló en exclusiva con El Siglo de Torreón. Expresó la emoción que le da haber ingresado a la música por la puerta grande.

" Me siento bien ching... la verdad. Ahorita que fue la rueda de prensa estaba un poco nervioso, pero todo salió muy bien. Aquí estamos, espero le guste a la gente mi propuesta porque estamos entregando el alma", contó.

Sobre su llegada a los escenarios, el artista reconoció que fue de manera sorpresiva.

"Iba buscando cobre y encontré oro. Todo ha sido ching... hice el 'casting' para Calibre, no me quedé, sin embargo, Andaluz y Fonovisa me han dado una gran oportunidad", manifestó.

Por otro lado, Ricardo compartió cómo fue que se inclinó por la música.

"Soy de Hermosillo, Sonora. A los 10 años comenzó mi inquietud creativa. Empecé tocando la guitarra y el acordeón, y luego ya me puse a cantar, además de componer".

Ricardo informó que en breve lanzará un material discográfico de temas inéditos, mientras tanto ha dado a conocer el sencillo A aquella.

En cuanto a Los Dos Carnales, Murillo dijo que los admira bastante. "Siempre que pisteo pongo la música de Los Dos Carnales".