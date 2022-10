Caninos frustran robo a domicilio en Saltillo

Cámaras de seguridad lograron captar como un individuo al intentar ingresar a un domicilio ubicado en el Barrio Antiguo de Saltillo para robar, fue sorprendido por dos caninos, mismos que no solo le quitaron sus malas intenciones, también lo obligaron a lanzarse desde un segundo piso, ocasionándole graves lesiones.

De acuerdo con el registro de las propias cámaras de seguridad, los hechos se registraron minutos después de las 23:00 horas del pasado 15 de octubre, en el domicilio ubicado en la calle Praxedis de la Peña en la colonia Centro, donde se puede observar que los guardianes del hogar se percatan de la extraña presencia.

Minutos después se muestra la imagen del individuo, el cual no contaba con la presencia de ambos caninos, por lo que tuvo que correr para no ser alcanzado, sin embargo al verse acorralado, no tuvo otra opción mas que brincar al vacío.

Una segunda cámara la cual se ubica en un ángulo diferente, captó justo el momento en que el hombre al saltar para ponerse a salvo, se impactó fuertemente contra el pavimento, y apenas tuvo tiempo de medio recuperarse para salir huyendo del lugar antes de que propietarios del inmueble lo descubrieran.

Hasta el momento se desconoce la identidad del solitario ladrón, el cual de acuerdo con las imágenes, además de sufrir graves lesiones, su sueño de obtener un jugoso botín se vio frustrado gracias a los fieles caninos, quienes solo defendieron su hogar.