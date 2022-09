'Canelo' Álvarez menosprecia a posibles rivales mexicanos

Saúl "Canelo" Álvarez sumó una victoria más a su récord (58-2-1, 32 KO) al imponerse en el cierre de la trilogía a Gennady Golovkin. Ahora la pregunta está en saber quién será su siguiente rival. A algunos les gustaría que fuese un mexicano o David Benavidez; sin embargo, al campeón unificado de peso supermedio no le atrae pelear con un compatriota, pues él está en ‘un nivel más alto’.

"Cuando dije que no peleo contra un mexicano es porque siento que yo represento a México y no es lo mismo ellos que yo, por eso lo digo y no es arrogancia. A los mejores del mundo les he pegado un tiro".

Pelear contra Benavidez es algo que no está en su órbita y hasta lo ve como una falta de respeto, "¿Cómo voy a pelear con un Benavidez que no ha ganado nada y así los demás perdedores? no me falten al respeto con eso. Siempre dicen que no quiero pelear con equis o ye y cuando lo enfrento, le gano".

"Sobre la opción de que hagan una especie de eliminatoria para que al final el ganador lo rete también es algo que le valdría madres, ya que él decidirá a quién enfrentar, que ellos hagan lo que les dé su chingada gana, me vale madres. Yo voy a pelear con quien quiera".