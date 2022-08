Cancelación de permisos de extracción de agua no afectará inversión en Ramos Arizpe: José María Morales

Luego de que se diera a conocer que el Gobierno Federal cancelará los permisos de extracción de agua a la iniciativa privada, el acalde de Ramos Arizpe, José María Morales, aseguró que lo anterior no afectará la inversión en la entidad, toda vez que las empresas que arriban no requieren de estos para instalarse.

“No tiene grandes repercusiones porque nuestra industria y la que seguimos recibiendo no es enfocada en el uso extensivo del agua, esto va más en función de cerveceras, refresqueras donde el uso es primordial”, dijo.

Indicó que en la administración pasada se han recibido más de la industria automotriz, que son manufactureras.

“En muchas veces ni si quiera usan el agua para sus procesos, es decir lo utilizan como cualquier otra instalación, es decir para baños, comedores y limpieza, pero no para procesos”, destacó.

Recordó que empresas que son pilares en la entidad como Ramos Arizpe, cuentan con controles muy estrictos como lo es el reciclaje del agua.

“Tienen plantas tratadoras que ya las quisiera el municipio tener, entonces creo que la empresa que llegue a Ramos es totalmente distinta y no de alto consumo del agua, por lo que no me preocupo”, dijo.

Añadió que además cuentan con un alto sentido de la responsabilidad social y ambiental y con certificaciones ambientales que las que existen en México.

Fue hace unos días que se dio a conocer que el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a las autoridades municipales y estatales que cuiden sus recursos y no entreguen permisos para la explotación del líquido.

Y ante la crisis de abasto de agua por la que atraviesa el norte del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que su gobierno ya no entregará más concesiones para su explotación.