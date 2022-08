Canaco suspende Feria del Regreso a Clases en Monclova

Después de tres años de recesión económica, con sus bodegas aún saturadas de mercancía de 36 meses, los comerciantes prefirieron no participar en la Feria del Regreso a Clases y realizar gastos sin utilidades.

Esto fue informado por Arturo Valdés Pérez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Monclova.

Muchos comerciantes del giro de artículos y materiales educativos cambiaron de giro o cerraron cuando inició la crisis económica provocada por la pandemia y por la recesión generada en Monclova y la región por la contracción en la venta del acero de Altos Hornos de México (AHMSA).

Algunas empresas dedicadas a la fabricación de uniformes escolares se vieron obligadas a cambiar el giro de sus producciones, al suspenderse las clases presenciales en los planteles educativos.

Estas compañías se dedican ahora a la venta de uniformes médicos, explicó Arturo Valdés Pérez.

Otros comerciantes, agregó, optaron por cerrar definitivamente sus negocios por la caída de casi el 100 por ciento de sus ventas mientras que sus gastos fijos como renta, salarios, impuestos y nómina se mantenían vigentes.

“Y quienes aún se mantienen en esta actividad tienen sus bodegas llenas de mercancía que no han podido desplazar en tres años; es dinero que está parado y que necesitan para sus operaciones comerciales”, sostuvo.

Instalar una Feria del Regreso a Clases representa una inversión en el pago del espacio donde habrían de instalarse, flete de la mercancía, renta de toldos y lonas, además de publicidad. Y los productos que se oferten se venderían con descuento, indicó el representante de los comerciantes.

Sostuvo que Monclova y la región aún mantiene en un rezago económico que no ha permitido alcanzar la recuperación comercial, y la instalación de una feria del empleo no garantiza utilidades, pero sí representa posibles pérdidas ante la perspectiva de nulas ganancias.

Por primera vez en años no se instalará este mercado de artículos de útiles escolares, libros y uniformes para el regreso a clases en Monclova. Valdés Pérez señaló que no recuerda cuando fue el último año en el que no se realizó esta actividad comercial tradicional que se llevaba a cabo en el primer cuadro de la ciudad.