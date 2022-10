Buscarán frenar iniciativa de la militarización de la Guardia Nacional ante la SCJN

Promoverán senadores un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la incorporación de la Guardia Nacional al Ejército Mexicano.

La senadora coahuilense, Verónica Martínez García, explicó que el bloque opositor votó esta iniciativa en contra, pues están convencidos de que la seguridad pública debe mantener un mando civil, como lo establece la Constitución.

"Estamos preparando una acción de inconstitucionalidad que habremos de presentar ante la Suprema Corte de Justicia, para que sea quien le diga al gobierno federal que el mando de la Guardia Nacional tiene que mantenerse civil", expresó.

Refirió que otra minuta que se votó esta semana fue sobre la extensión del tiempo del Ejército en las calles, que aclaró es diferente a lo relativo a la militarización de la seguridad pública.

"Coahuila tiene un modelo de seguridad en el cuál se mantiene la coordinación permanente tanto con la Guardia Nacional, con el Ejército Mexicano, no de hoy, no de este año, no de hace algunos meses, sino de hace muchos años, ya tenemos prácticamente dos sexenios con ese modelo en Coahuila, que ha funcionado, que ha dado buenos resultados y que permite hoy tener a municipios como Torreón fuera del ranking de las ciudades más inseguras", expuso.

Martínez García dijo que este modelo ha ayudado a coordinar esfuerzos sin subordinación sino en torno a la coordinación, y lo que se votó fue que pase esta responsabilidad del 2024 al 2028, pues no hay alcalde que esté listo con su policía municipal, en este momento, para que el Ejército regrese a los cuarteles.

"En este sentido, lo que se hizo en el Senado de la República fue una mesa de negociación que logramos cambiar el acuerdo, que llega de Cámara de Diputados, donde ponemos como condición, para apoyar el dictamen, que podamos fortalecer las policías locales", comentó.

Dijo que no hay un presupuesto definido hasta que se mande la propuesta del paquete económico 2023 por parte del Presidente de la República, lo que se estima para el mes de noviembre o diciembre.