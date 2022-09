Buscarán de nuevo despenalizar aborto

La iniciativa de despenalización del aborto en Durango podría presentarse nuevamente ante el pleno a través de otros mecanismos como la impugnación, comentó la diputada por Morena, Marisol Carrillo, presidenta de la Comisión de Equidad y Género, luego de que durante la madrugada del miércoles fuera votada en contra.

"Se subió, que era lo que queríamos, para que las mujeres tengan de esta manera otros medios, como es la Suprema Corte, como una ampliación, como es una impugnación; no se desechó que era lo importante", recalcó la legisladora.

Tras la negativa del resto de sus compañeros, Carrillo calificó tal decisión como una cerrazón por parte de los legisladores.

"Todavía estamos con una cerrazón, con prejuicios, estigmas de los señores y señoras diputadas, en donde se les olvida que el principio de trabajo legislativo es laico, es un estado laico, no se trabaja con dogmas", dijo.

Y puso como ejemplo postura de los legisladores de Acción Nacional, que argumentaron que por principios y por sus estatutos, no podrían votar a favor de dicha iniciativa.

"El PAN comenta que ellos en sus estatutos, en sus principios, no pueden votar de otro modo, porque la vida misma empieza desde la fecundación; ¿cómo que principios?, ¿cómo que aquí importa lo que diga mi religión, lo que diga mi partido?, y los qué representamos, ¿dónde se quedan?", cuestionó la diputada.

Mencionó que con ello no se le da el derecho a las mujeres de decidir por su propio cuerpo. "No les damos el derecho de verdad a los mujeres de decidir su proyecto de vida, de decidir sobre su propio cuerpo. También decían del tiempo, desde un principio se ha dicho que desde la semana 12, no estoy de acuerdo que sea más allá pero para que sea la semana 12, la situación de la despenalización tiene que ir acompañada de educación sexual" explicó.

Carrillo puso como ejemplo al estado de Oaxaca, en donde ha bajado tanto el índice de abortos ilegales como legales, dado el apoyo que dijo, sienten las mujeres por parte de las autoridades.

"Ya se ha visto en otras entidades, por ejemplo Oaxaca, que siempre hago el referente, ha bajado el índice del porcentaje de abortos clandestinos y legales, porque las mujeres ya se sienten protegidas y ya se sienten con sus derechos muy de ellas, muy de razón de género", dijo.

CONTEXTO

La votación ocurrió alrededor de las cuatro de la mañana de ayer miércoles; el dictamen que proponía despenalizar el aborto fue rechazado por 15 votos en contra. Únicamente seis diputados y diputadas votaron a favor y dos se abstuvieron.

El dictamen proponía reformar artículos del Código Penal estatal para despenalizar a las mujeres que deseaban interrumpir el embarazo. El dictamen era parte de una iniciativa que habían presentado diversos colectivos hace un año.

Rechazo

Dicen que no:

* Un mecanismo podría ser la impugnación para presentar la iniciativa nuevamente.