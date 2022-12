Buscan salida alterna exdirigentes mineros acusados de fraude a sección 288

Los ex dirigentes del Comité ejecutivo local de la sección 288 acusados penalmente por el desfalco de más de 18 millones de pesos, buscan una salida alterna a través de la negociación con la parte ofendida.

El abogado de los acusados, Sergio Elizondo Narvaez, indicó que ha sostenido reuniones con Fidel Hernández Puente, asesor legal del Sindicato Nacional Democrático y representante jurídico en el proceso penal contra los ex dirigentes.

Los imputados por el Ministerio Público son el ex secretario general, Patricio “A”; el ex tesorero, Francisco “B”; y el ex presidente de la Comisión de Honor y Justicia, Jorge “N”, de la sección local 288, entre 2018 y 2019 habrían extraído de diferentes cuentas bancarias del sindicato más de 18 millones de pesos.

De estos, 7.4 corresponden a la bolsa del fondo de resistencia o fondo pro huelga, que cada año se reúne como previsión para un posible estallamiento de paro laboral, y cada mayo se restituye a los obreros.

Parte del dinero se habría destinado de forma irregular a préstamos a los mismos obreros y pagos de la sección sindical local, pero hay una cantidad de más de siete millones de pesos desaparecida.

Elizondo Narvaez dijo que los imputados buscan una solución alterna, un arreglo restitutivo mediante el cual el proceso penal en su contra se suspenda.

Agregó que hasta el momento no se ha llegado a un convenio en el que ambas partes acuerden un monto para la reparación del daño, pero dijo que la parte ofendida, igual que los demandados, quieren llegar a un arreglo.