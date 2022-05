Paulina Abascal busca inspirar a las mujeres

La repostería mexicana cuenta con una digna representante que se ha posicionado, no solo este país, sino a nivel internacional, como una de las mejores chefs gracias a sus creaciones.

Se trata de Paulina Abascal, quien ofrecerá una "Master Class" de su área el 31 de mayo en la Comarca Lagunera. Previo a su llegada, ella charló en exclusiva con El Siglo de Torreón.

Paulina dio los detalles de su labor en la región, pero también fue clara en decir que ella desea motivar a todas las chicas que deseen abrirse camino en la gastronomía, terreno que había sido dominado por los hombres.

"La realidad de hoy y de hace 30 años que empecé a trabajar es que la cocina no es un lugar fácil para las mujeres, al menos no para las profesionales. Aún hay muchos techos de cristal que nos quedan por romper, pero para muestra basta un botón: las mujeres en posiciones de liderazgo siempre vamos a ser menor en número a los hombres.

"Así que nos cuesta mucho más esfuerzo, trabajo, disciplina, constancia y talento; y justo yo quiero ayudar a cambiar eso, quiero que cualquier niña que me vea y quiera ser chef, sepa que lo puede lograr", dijo y añadió la razón por la que decidió entregar parte de su vida a la repostería.

"Para mí siempre ha sido un refugio y un acto de amor, ¿quién no quiere vivir su vida en su lugar feliz recibiendo y dando amor?", mencionó.

Vía telefónica, Abascal manifestó que le emociona bastante la idea de regresar a Torreón, y es que sabe que muchas personas de la localidad están el pendiente de su trabajo.

"Estoy muy emocionada de retornar, los laguneros siempre me han recibido muy bien, siempre llegan a donde voy y son muy listos para la acción, pero sobre todo me hace feliz volver a Torreón porque sé que allá la gente no se queda quieta y la industria culinaria va avanzando".

En ese sentido, Paulina mencionó que guarda una anécdota muy especial relacionada con estas tierras.

"Cuando saqué mi primer libro: fue para mí una sorpresa gigantesca ver como en Torreón había tanto cariño, tantas ganas de aprender y tanto apoyo, fue un gran pero muy buen shock. En verdad que no me lo esperaba".

Abascal, al igual que millones de habitantes en el mundo, reveló que debido a la pandemia de COVID-19, su vida cambió en diversos aspectos. Consideró que este 2022 se encuentra lleno de pruebas para todos luego de lo vivido por la crisis sanitaria.

"Ya les hablaré más de eso en mí 'Master Class' donde justo vamos a platicar las tendencias de pastelería de este año, pero lo principal es que este es un año de cambios y transiciones, lo que lo convierte en un año de muchos retos, pero al mismo tiempo muy emocionante".

Por otro lado, Paulina compartió que su reciente libro, Dulces besos, le ha dado un cúmulo de satisfacciones.

"Aprendí muchísimo, lo hice de la mano de Thermomix y de verdad que fue un proceso de aprendizaje increíble, volver a los estudios, a las pruebas, a las teorías y al mismo tiempo inventar nuevas prácticas.

"El libro es una joya, tengas o no tengas Thermomix porque te enseña no solo pasos sino el por qué de los procesos, lo cual se traduce en un entendimiento superior de las recetas y así obtener mejores resultados".

Muy contenta, Abascal externó las razones que la llevaron a volverse escritora de libros, actividad con la que comenzó hace 15 años.

"Yo soy una chef, hasta cierto punto empírica, no estudié gastronomía, y aunque sí me capacité: tenía tantas anotaciones, cuadernos, recetas y tanto, tanto conocimiento que había recolectado que decidí tocar puertas para poder organizarlo y compartirlo".