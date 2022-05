Busca Coahuila a 5 mil 400 jóvenes que no se preinscribieron a secundaria

Francisco Saracho Navarro, titular de la Secretaría de Educación del Estado de Coahuila, dio a conocer que están buscando a más de cinco mil 400 jóvenes que no concretaron su pre-inscripción para iniciar con sus estudios de nivel secundaria en toda la entidad.

"A nivel secundaria aspirabamos a que se registraran 49 mil jóvenes, mismos que en este momento están cursando sexto de primaria. En el pre inscripción en el mes de febrero, logramos 38 mil 695; nos faltaron alrededor de 5 mil 400 jóvenes que deberían pre inscrito en el mes de febrero", dijo el funcionario estatal.

Por ello, revelo que como estrategia que están realizando es, en primera instancia ubicar por centro escolar, a los alumnos que no se pre inscribieron; pues señaló que hay muchos motivos por el no se pre inscribieron como: cambio a una escuela particular, cambio de residencia o porque no contaba con los medios electrónicos, o cambiaron de Estado.

Saracho Navarro manifestó que están identificando a esos niños y van a sacar un diagnóstico, para saber cuál fue el motivo por el cuál no se pre inscribieron; además de referir que van a abrir una pre inscripción el próximo 18 de mayo.

Incluso señaló que el pasado 03 de mayo se publicaron la asignación de las escuelas y donde cada padre de familia puede accesar a la página de la Secretaría con el CURP de su hijo que proporcionó al momento de la preinscripción, descargar la autorización respectiva de la escuela que le fue asignada y poder confirmar al alumno en el sistema.