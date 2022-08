BTS presenta Bad Decisions, su nueva colaboración con Snoop Dogg y Benny Blanco

Luego de que hace un par de semanas atrás se anunciara que BTS iba a tomar un breve descanso como banda, dejando los corazones de miles de Army a la expectativa, este 5 de agosto, la banda originaria de Corea del Sur lanzó su canción Bad Desicions, una colaboración con Snoop Dogg y Benny Blanco.

Y es que, a pesar de que los chicos no han lanzado una canción como grupo, cada uno de sus integrantes ha comenzado a sacar su propio material musical, un ejemplo es J Hope, quien ya lanzó su disco en solitario titulado Jack in The Box, el cual no solo está siendo apoyado por los fanáticos, sino también por sus compañeros de banda.

Ahora, la vocal line de BTS, conformada por Jin, Jimin, Jungkook y V sorprendieron a todas su fandom al lanzar su nueva canción junto a Snoop Dogg y Benny Blanco, creando Bad Desicions, un sencillo que promete hacer bailar a todo quien lo escuche.

En el video, el cual fue lanzado en la cuenta de Benny, se ve al cantante siendo un fanático de hueso colorado de BTS, quien esta listo para vivir una de las mayores experiencias de su vida; ir a un concierto de esta banda de Kpop.

Sin embargo, las cosas no salieron del todo bien, ya que después de haberse preparado durante todo el día, teniendo listo su atuendo y su Army Bomb, al momento de llegar al lugar en donde BTS se iba a presentar, se percató que en realidad el concierto iba a ser hasta el día siguiente.

Este clip, el cual ya cuenta con más de 7 millones de reproducciones, ha causado todo tipo de reacciones entre usuarios, y es que alguno de ellos se sintieron realmente identificados con el personaje que Benny realizó durante todo el videoclip.

Fanáticos reaccionan a la nueva canción de BTS con Snopp Dogg y Benny Blanco

¿Qué dice la canción?

Sin maquillaje puesto, me encanta esa m-

Eres tan malditamente hermosa, te juro que me enfermas

Quiero tu amor, quiero un nombre

Dentro de mi corazón, no hay nada más que una llama ardiente

Si quieres mi amor

Acércate un poco más

No me hagas esperar

Tomemos algunas malas decisiones

Te quiero, ooh, bebé, todo el tiempo

Así que dame todos tus besos

Te quiero lunes, martes, miércoles, bebé, todas las noches

Y se siente como (Ooh, ah)

Parece que nunca puedo sacarte de mi mente

Y se siente como (Ooh, ah)

Te quiero, ooh, bebé, todo el tiempo

Todo el mundo me ve mirando volar (Oh , sí)

Y creo que sé la razón por la cual (Oh, sí)

Porque te tengo aquí a mi lado (Oh, sí)

Y no puedo dejar que te alejes

Si no estoy contigo, no lo estoy Ok

, si quieres mi amor (Sí)

Acércate un poco

No me hagas esperar (Ooh)

Tomemos algunas malas decisiones

Te quiero, ooh, bebé, todo el tiempo

Así que dame todos tus besos (Besos)

Yo te quiero lunes, martes, miércoles, bebé, todas las noches (todas las noches)

Y se siente como (Ooh, ah, sí)

Parece que nunca puedo sacarte de mi mente

*Y se siente como* (Ooh, ah )

*Te quiero, ooh, bebé, todo el tiempo*

Hagamos las cosas que siempre quisiste

Divertirte y vivir tu vida

Ayúdame a desperdiciar un día y encontrar un lugar En el

que podamos estar cara a cara

Déjame mostrarte alrededor de mi barrio

Hay malos significados malos como malos significados buenos

Cuando se trata de reglas, las rompo

Tomemos algunas malas decisiones

Te quiero, ooh, cariño, todo el tiempo

Así que dame (Dame) todos tus besos (Besos)

Te quiero lunes, martes, miércoles, cariño, todas las noches

Y se siente como (Ooh, sí, ah, sí)

puedo' Parece que alguna vez te saco de mi mente

Y se siente como (Ooh, ¿decir qué? Ah)

Te quiero, ooh, bebé, todo el tiempo (Ooh)