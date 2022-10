Bryan Cranston, dispuesto a hacer un reebot de Malcolm in the middle

Fue en el año 2006 cuando la serie Malcolm in the Middle transmitió su último episodio, después de 7 temporadas exitosas, las cuales catapultaron a sitcom como una las mejores de los últimos años.

Es debido a esta aceptación que continúa aún teniendo que uno de sus protagonistas busca traer a la serie de nuevo a la televisión, después de más 20 años de su lanzamiento.

Durante una entrevista, Frankie Muniz, actor que dio vida al inolvidable ‘Malcolm’ aseguró que Bryan Cranston estaba “pensando seriamente” en crear un reebot de la serie que los catapultó al estrellato.

“Sé que Bryan Cranston le gusta mucho la idea y está escribiendo el guion y haciendo que todo funcione”, contó Frankie.

Posteriormente, el actor aseguró que le gustaría participar, sin embargo, su futura participación no es un hecho: “Podría haber algo que me gustaría estar al 100%. Pero no sé, veremos qué pasa”.

Cabe destacar que Bryan Cranston, quien actualmente goza de gran popularidad debido a su interpretación como ‘Walter White’ en Bracking Bad, probó las cerezas del éxito mundial debido a su participación en Malcolm in the middle, en donde hizo el papel de ‘Hal’, papá de los cuatro hermanos. Sin embargo, Bryan ya había participado en más producciones anteriormente.

Para finalizar, Frankie también confesó que durante los 7 años en los que la serie se emitió, nunca pudo verla completa:

“Cuando estaba filmando el programa obviamente era un niño… Realmente no vi el programa cuando estaba en marcha, pero desde entonces lo he visto con mi esposa”, aseguró.