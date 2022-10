Britney Spears revela que su madre la golpeó tras salir de fiesta con Lindsay Lohan y Paris Hilton

Una vez más Britney Spears se encuentra ene el ojo público luego de revelar cómo su madre la había abofeteado tras salir de fiesta junto a Lindsay Lohan y Paris Hilton.

Y es que a través de sus redes sociales, Britney explicó que Lynee Spears la había golpeado tras una fiesta que tuvo después de que su esposo Kevin Federline, el padre de sus dos hijos, la dejó.

En la publicación Spears alegó que era la primera vez que alguien la golpeaba y aseguró que el golpe había sido tan fuerte que nunca lo olvidará.

"La primera vez que me abofetearon fue la noche en que Paris y Lindsay me dejaron en mi casa de la playa con mis bebés. Mi madre estaba cuidando a Jayden y Preston... ¡Sí estuve de fiesta hasta las 4 de la mañana y mi madre estaba furiosa".

Posteriormente, Britney destaca: "Entré, me miró y me golpeó tan fuerte que nunca lo olvidaré. Desde ese entonces, siempre me he preguntado como se debe sentir abofetear a alguien. Supongo nunca lo sabré".

Cabe destacar que fue hace un par de años atrás, por allá del 2005-2006, que la amistad que había entre las tres estrellas era tan controversial que los mismos medios la apodaron como 'la santísima trinidad del pop', esto debido a lo polémico y comentado que sus salidas causaban.

Sin embargo, todo esto presuntamente se terminó después de que a finales del 2006 fueron fotografiadas por última vez al salir en su automóvil de un hotel en Berverly Hills, volviéndose uno de los momentos más icónicos de la industria del pop, según expertos.