Britney Spears habla de las declaraciones de su exesposo sobre distanciamiento con sus hijos

Meses atrás, Britney Spears por fin pudo saborear la libertad luego de que la tutela, la cual duró más de 13 años, había finalizado, provocando que la ‘princesa del pop’ por fin pudiera tomar las riendas de su propia vida.

Sin embargo, una nueva polémica ha llegado a su vida, esto después de que su primer esposo y padre de sus dos hijos, Kevin Federline, informara que los jóvenes habían decidido, de forma voluntaria, distanciarse por un tiempo de Britney Spears, esto después de que su tutela se acabara.

Además de informar que los chicos no se sentían cómodos con la manera en la que se expresaba en redes sociales: “Los chicos han decidido que no la van a ver en este momento. Han pasado unos meses desde que la vieron. Ellos tomaron la decisión de no ir a su boda”, menciona.

Ante estas declaraciones, la “princesa del pop” ha decidido romper el silencio y comenzó a encarar las palabras de su ex, asegurando que no debió de haber ventilado esta situación.

“Me apena escuchar que mi exmarido ha decidido hablar públicamente sobre la relación que existe entre mis hijos y yo. Como todos sabemos, criar a niños adolescentes no es fácil para nadie”, explicó Britney Spears a través de sus redes sociales.

Posteriormente, “Brit” también reveló que el tipo de cosas que subía en redes no tenía nada que ver con la decisión de sus hijos, asegurando que este problema ya venía desde tiempo atrás.

Como bien se mencionó con anterioridad, la tutela en la que estaba Britney Spears durante años, provocó que no solo perdiera el control de su propio dinero y fuera forzada a trabajar, sino que también perdió el 20% de la tutela de sus hijos.

“No he podido salir de casa con libertad desde hace 15 años. Necesitaba permiso para todo. Poder tener acceso ahora a mi propio dinero me resulta abrumador. Además, los insultos que conlleva la fama en este negocio no solo me afectaba a mí, sino también a mis niños, soy un ser humano, y he hecho lo que he podido”, finalizó contundente la cantante, dando por cerrado el tema.