Brad Pitt sorprende al aparecer con falda y mostrar pierna en alfombra roja

Desde hace varios años Brad Pitt se ha consagrado como uno de los actores más queridos y guapos de la industria de Hollywood, imponiendo moda a lo largo de sus años como actor.

Sin embargo, en esta ocasión, el ex de Angelina Jolie sorprendió a todos al aparecer en la alfombra roja de la película Bullet Train con un atuendo de lo más cómodo y fresco, apareciendo con una falda y unas ostentosas botas militares.

Este atuendo, el cual complementa con una blusa malva desabrochada hasta el pecho y una sobrecamisa de la misma tela, mostraba por primera vez en una alfombra roja sus musculosas pantorrillas, las cuales dejaban ver varios de sus tatuajes; una cabeza de rinoceronte y un cráneo humano

(FOTO: AP)

Por supuesto que este atuendo no pasó desapercibido para nadie, y se volvió el centro de los flashes de muchos fotógrafos y los cuestionamientos de muchos reporteros sobre esta falda, a lo que el actor responderá simplemente “la brisa, la brisa”.

Cabe destacar que no fue hace mucho cuando Brad Pitt señaló que a lo largo de los años ha preferido la comodidad por sobre la moda:

“Te haces mayor, te vuelves más irritable y la comodidad se vuelve más importante. Creo que es tan simple como eso. Si tengo un estilo, no es estilo. Me gusta la sencillez, me gustan los detalles en la costura”, mencionó el actor en una entrevista para la revista Esquire.