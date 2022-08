BLACKPINK regresa con Pink Venom: ¿Qué hicieron las integrantes en dos años de ausencia?

Las superestrellas de Kpop, BLACKPINK, regresaron de manera oficial con el video de su nueva canción Pink Venom, el tema supone su primer lanzamiento como grupo desde que publicaron su primer disco completo de estudio, llamado simplemente The Album.

Fue la noche de este jueves, en horario de México, que la girl band conformada por Jisoo, Lisa, Jennie y Rosé presentó ante el mundo la canción, que en cuestión de 14 horas, acumulaba ya más de 60 millones de visitas y contando.

El regreso del grupo es un soplo de alegría para los BLINKS, nombre con el que se le conoce a los fans de esta banda surcoreana. Ya que fueron dos años en el que las integrantes estuvieron trabajando con sus proyectos de manera individual.

Aunque de The Album presentaron vario videos musicales como How You Like That, Lovesick Girls y Ice Cream, junto a la estadounidense Selena Gomez; además de dos películas: Blackpink: Light Up the Sky en Netflix y BLACKPINK THE MOVIE estrenada en 2021 en salas de cine, musicalmente hablando, el grupo no presentó nueva música, hasta ahora.

ROSÉ

Después de una intensa promoción con The Album durante el 2020, la primera en lanzar su proyecto solista fue Rosé, quien publicó el 12 de marzo del 2021 su álbum sencillo On The Ground, que incluía el tema Gone. Este logró grandes ventas digitales con más 1 millón de ventas registradas solamente en China. Es la coreana femenina más vendida con un total de más de 400 mil copias. Además, Rosé se robó la atención en todas las redes sociales tras su paso por la alfombra roja de la Met Gala 2020.

LISA

En 2021, otra que lanzó su debut sencillo debut, fue la integrante tailandesa Lisa, quien presentó el álbum sencillo Lalisa, que incluye los temas Lalisa, que debutó en el número 2 del Billboard Global 200, mientras que Money alcanzo también el top 10 en el mismo chart, convirtiéndose en uno de los temas más exitosos del 2021, logrando ser viral en diversas plataformas como TikTok. Lanzado el 10 de septiembre, apenas el 28 del mismo mes ya había alcanzado vender alrededor de 950 mil copias en todo el mundo.

JISOO

Por otro lado, Jisoo, se enfocó en su carrera actoral, la joven surcoreana de 27 años de edad conquistó las pantallas de Corea del Sur, y de varias partes del mundo con su interpretación como Eun Young-ro en la serie Snowdrop, la cual llegó a México a través del servicio de "streaming" de Star+. En enero del 2022, Jisoo se colocó como la "idol" más popular en el mundo. Además, también es embajadora de la marca de lujo Dior.

JENNIE

Mientras que sus compañeras estuvieron enfocadas en la música y la actuación, Jennie estuvo lejos de los escenarios, dedicada por completo al su imagen como modelo. La artista ha posado para marcas como Calvin Klein, fue el rostro oficial de Chanel para la Semana de la Moda del 2022, en donde compartió con estrellas como Kristen Stewart. También destacó por su papel como editora de moda de la edición de marzo de Vogue Korea.