Blackpink anuncia el tema Pink Venom y fechas de su gira Born Pink 2022 ¿Cuándo vienen a México?

Blackpink lanzará un nuevo álbum de estudio en septiembre llamado Born Pink, el cual vendrá acompañado de una gira mundial que arrancará en octubre. El regreso de Jisoo, Lisa, Rosé y Jennie está a la vuelta de la esquina, después de dos años que lanzaron The Album, en 2020.

En medio del sexto aniversario desde que la banda hizo su debut, visitarán varias ciudades del mundo, en una gira que se extenderá desde octubre del 2022, hasta junio de 2023.

Desafortunadamente, para los Blinks latinoamericanos, ningún país latino quedó dentro del tour, aunque existen esperanzas de que las intérpretes de Lovesick Girls anuncien alguna próxima fecha en México, o algún otro país de Latinoamérica.

Las fechas de la gira de Blackpink abarcan Seoul en Corea del Sur, Dallas, Houston y más ciudades de Estados Unidos. En Europa visitarán Londres, Barcelona, París y más. Mientras que en Asia tienen como destino Bangkok, Hong Kong y Manila, por mencionar algunos.

De acuerdo a las fechas anunciadas, la gira concluye en Auckland en Nueva Zelanda.

BLACKPINK ANUNCA PINK VENOM

Por otro lado, el primer sencillo oficial de este nuevo álbum tiene como fecha de lanzamiento el 19 de agosto, se trata del tema Pink Venom.

Aunque el grupo lanzó el pasado 29 de julio la canción Ready for Love, como parte de una colaboración con el videojuego PUBG Mobile y promocional de su concierto virtual Blackpink: The Virtual. Será con Pink Venom que las chicas estarán juntas de nuevo en los escenarios.

Hay que señalar que durante los dos años de ausencia como grupo, las integrantes de Blackpink estuvieron trabajando en proyectos individuales.

Por un lado, Rosé lanzó el sencillo -R- en el que se incluyeron los éxitos The Ground y Gone.

Mientras que Lisa ganó gran popularidad como solista con Lalisa, en el que se incluyeron los temas Lalisa y el éxito mundial Money, así como una colaboración con DJ Snake y Megan Thee Stallion en SG.

Jisoo por su parte, se enfocó en la actuación, convirtiéndose en protagonista del drama Snowdrop, que gozó de gran éxito a nivel mundial y en México se pudo ver a través del servicio de "streaming" de Star+.

Por último, Jennie es quien se mantuvo más discreta, ya que solamente se dedicó a trabajar en campañas publicitarias de marcas importantes como Chanel y Gucci, por mencionar algunas.

En estos dos años, el grupo lanzó dos películas, la primera en 2020: Blackpink: Light Up the Sky de Netflix y Blackpink: The Movie, la cual se estrenó en cines y se puede ver a través de Disney+.