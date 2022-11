Beto Cuevas sorprende y sale de Graffiti en ¿Quién es la máscara?

Aunque Graffiti fue el personaje más malencarado de ¿Quién es la máscara?, su paso por este misterioso escenario dejó un agradable sabor de boca por el tono afrancesado que le imprimió Beto Cuevas a esta lata, además de sus simpáticas ocurrencias.

Durante seis semanas, el famoso cantante, compositor, músico y productor chileno le dio vida a Graffiti y anoche se tuvo que despedir del colorado personaje, luego de perder en los combates frente a las siete celebridades que siguen en la contienda.

Antes de iniciar con un nuevo rol de actuaciones en ¿Quién es la máscara?, el conductor Omar Chaparro le dio la bienvenida a la actriz Ana Claudia Talancón, quien fue la investigadora invitada y, junto a Yuri, Carlos Rivera y Galilea Montijo, tuvo que tratar de descubrir la identidad de los famosos que siguen ocultos.

La dinámica de eliminación se organizó en dos cuádruples enfrentamientos musicales. El primero de ellos estuvo integrado por Huacal (Alaska), Koaláctico (La Chona), Graffiti (Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52) y Alebrije (Yo no te pido la luna).

En esta ocasión las votaciones de cada investigador fueron abiertas y, con tres votos de ellos, Huacal quedó a salvo; por su parte, el público rescató a Koaláctico y Alebrije, por lo que Graffiti quedó en la cuerda floja y se enfrentaría en popularidad con el perdedor del siguiente duelo.

A continuación, se presentaron los cuatro personajes restantes, quienes nuevamente salieron al escenario para ganarse la simpatía del público: Bunch (Ya no somos ni seremos), Kid Bengala (As it was), Triki (About damn time) y Geisha (Good 4 u).

Dos votos de los investigadores fueron suficientes para que Bunch avanzara, mientras que el público eligió a Kid Bengala y Triki, por lo que Geisha quedó en riesgo de ser descubierta.

(FOTO: ESPECIAL)

La última decisión quedó en manos del público; los votos favorecieron a Geisha, por lo que Beto Cuevas tuvo que quitarse la máscara de Graffiti y así fue como el intérprete de Rosas en el lodo se despidió de este juego lleno de secretos y pistas por descubrir.

Solo Carlos Rivera y Claudia Talancón coincidieron y acertaron al pensar que Beto Cuevas le dio vida a Graffiti; Galilea Montijo pensó en Saúl Hernández; Juanpa Zurita en Leo de Lozanne; y Yuri en Benny Ibarra.

Antes de su última actuación en ¿Quién es la máscara?, con la que se clausuró esta velada, Beto Cuevas comentó que se encariñó con Graffiti y Carlos Rivera lo felicitó por su interpretación.