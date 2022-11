Bendicen a poco más de dos mil danzantes en Lerdo

La calle Francisco Sarabia en Lerdo fue tapizada por danzantes que se dieron cita en el corazón de la llamada Ciudad Jardín (el día de ayer) para arrancar con las tradicionales peregrinaciones.

A las tres de la tarde fueron acomodados los cerca de 50 grupos de danzas que año tras año arrancan con las peregrinaciones que se llevan a cabo hasta el 12 de diciembre día oficial de la Virgen de Guadalupe. Son devotas que bailan para agradecer la protección que la madre de Jesucristo les brinda a ellos y a sus familias.

Con coloridas vestimentas y algunos hasta con penacho, chicos y grandes danzaron hacia la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe conocida coloquialmente como la iglesia del cerrito ubicada en la colonia más antigua de Lerdo San Isidro, para recibir la bendición que les da pie a que sigan conservando su fe.

Las nahuillas resonaron por algunas calles principales del municipio ante la mirada de feligreses que llenan las calles para disfrutar de esta tradición religiosa.

Luis Martín Lugo Cervantes, padre de la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe informó que desde hace siete años que él lidera esta iglesia se ha realizado la tradicional bendición de danzas, sin embargo, reconoce que la acción se lleva cabo desde hace poco más de 60 años, cuando los colonos de San Isidro la iniciaron para bendecir a los danzantes que peregrinarían en honor a la Virgen de Guadalupe.

"Asimismo se comenzó con lo que es la novena en honor de nuestra señora de Guadalupe desde que estoy como pastor extendimos los días, de una novena a una docena. Veneramos de esta manera a nuestra señora de Guadalupe siempre contamos con la presencia de los feligreses de la ciudad de Lerdo y también de otras partes, en este caso en las bendición de las danzas, tenemos el registro de una danza que viene de la Sagrada Familia de Gómez Palacio y de otra que viene de Torreón".

Lugo Cervantes, informó que las danzas bendecidas estarán peregrinando hasta el día 12 de diciembre. Por último invitó a todos los feligreses a que se sumen a la peregrinación y mantengan su fe encendida.

Cada grupo de danza fue recibido por el párroco de la iglesia (EL SIGLO DE TORREÓN/DANIELA CERVANTES)

Antonio Simental lleva dos años danzando por amor a la Virgen (EL SIGLO DE TORREÓN/DANIELA CERVANTES)

VOZ DE LOS DANZANTES

Una lona los identifica y un tamborero les marca el paso. Unos ya danzan y otros aguardan a que avance la fila para tomar camino a la parroquia. En silencio María de Jesús observa cómo se van acomodando los grupos, el suyo, indica, se formó hace dos años.

Se trata de un grupo de familiares y amigos que decidieron por medio de la danza darle gracias a la Virgen por los milagros recibidos. La joven dice que lo que más le agradecen a la madre de Jesús es que les otorgue salud. Su grupo está contento de poder ofrecer su danza a esa santa. Ya antes acudieron a las bendiciones de danza de Torreón.

María de Jesús invita a que más gente se sume a esta devoción y que salgar a peregrinar.

Un grupo entre tantos llama la atención es la danza Xochiquetzali, que se fundó en el 78. Se trata de la única danza azteca de Lerdo. Son mujeres que visten unos llamativos trajes con penachos emplumados de colores. Estela Georgina Pérez Hernández fue quien comenzó con este grupo que aunque dice tuvieron que parar por unos años, recientemente retomaron el ser parte de esta forma de darle gracias a la Virgen María

"El señor Porfirio, de la segunda palabra en Torreón fue el que nos hizo los trajes. Él nos dio las primeras enseñanzas de lo que es la cultura, de lo que es la tradición y el grupo se ha mantenido unido. Han pasado más de 100 bailarines por este grupo ahorita contamos con 35 elementos. Es un orgullo porque somos puras mujeres, quisimos que fueran puras mujeres porque el nombre de nuestra danza es el nombre una diosa que esa diosa es de la fertilidad".

La Danza Azteca de Lerdo fue parte de esta tradición religiosa (EL SIGLO DE TORREÓN/DANIELA CERVANTES)

Estela Georgina dice que por medio de su danza le muestran a la virgen su fe. "Porque no nada más rezando se da gracias, bailar también es una forma de orar".

Antonio Simental Peña del grupo de Danza Guadalupanos ONG lleva dos años siendo parte de este ejercicio de fe. Dice que poco a poco se han formado y que están entusiasmados para que esta devoción se multiplique cada vez a más personas.

A la pregunta del ¿Por qué danzan?, Antonio dijo que lo hacen para rendirle tributo a la Virgen de Guadalupe, y visiblemente emocionado manifestó que danzar es "una cosa muy bonita que se lleva en el corazón".

Un grupo grande de mujeres vestidas de rojo llaman la atención, están contentas, son las integrantes de Danza Sagrada Familia. Dora Elia Rezendiz informó que en el 2018 la doctora Sandy Ramos empezó con esta demostración de amor a la Virgen María

"Ella y su mami son muy devotas de la Virgen María y decidieron formar la danza en un barrio en el que normalmente esas tradiciones no se veían, que es en las Rosas y en el Campestre de Gómez Palacio, lugares que este tipo de tradiciones no se ven. Se inició con cinco amigas de ella y luego no empezamos a integrar más. Ahorita somos más de 50 integrantes, puras mujeres".

La danzante expresó que la devoción que este grupo siente por la madre María es infinita. Dijo que todas las integrantes se sienten orgullosas de formar parte de esta bonita tradición a la que invita a la población a vivir, a que acuden a las peregrinaciones que son parte de las raíces de los mexicanos.