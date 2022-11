Belinda usa el mismo blazer que Beyoncé y está bañado en cristales

Belinda no deja de ser noticia y en esta ocasión su presentación en el 2000 Pop Tour acaparó todas las miradas, y no solamente por su intervención musical, sino también por su increíble look sobre el escenario.

Además del traje completo en color negro con el que resaltó su figura, la "Boba niña nice" deslumbró con un blazer bañado en cristales que también utilizó Beyoncé en una sesión de fotos junto a su esposo el rapero Jay-Z.

Se trata de un diseño que forma parte del proyecto Hacker Project de Gucci y Balenciaga, marcas incluidas en el estampado.

Además, es parte de la colección otoño/invierno 2021 de Gucci, en la que Alessandro Michele invitó a colaborar al director creativo de Balenciaga, Demna Gvasali para "hackear" sus prendas.

Sin embargo, Beyoncé explotó aún más su estilo con un bolso de cristales en forma de corazón realista, de la misma colección.