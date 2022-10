¿Belinda será la próxima nueva novia de Chucky?

La cantante Belinda se encuentra muy emocionada porque un personaje que le encanta llegó a su vida.

La intérprete de Bella traición se valió de sus historias para dar a conocer que una muñeca de "Tiffany", la novia de "Chucky", ya se encuentra en su poder.

"No puedo creer esto, no puedo de la felicidad. Vean los detalles, mi 'Tiffany', saben cuánto tiempo había estado esperado este momento, me encanta", dice en un clip mientras muestra a sus seguidores la muñeca.

En redes sociales, circula el rumor de que "Beli" podría disfrazarse de la novia de "Chucky" en este Halloween.

Belinda es una de las tantas fanáticas que hay de las festividades de la Noche de brujas.