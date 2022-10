'Beli, chin… tu madre', Belinda vuelve a ser insultada en pleno concierto de Christian Nodal 

Una vez más, Christian Nodal se encuentra en el ojo del huracán luego de la reacción que tuvo después de escuchar como un grupo de fanáticos insultaban a su ex Belinda en una de sus presentaciones en México.

En las últimas horas, se viralizó un video donde se podía apreciar como los asistentes de su último concierto se encontraban coreando un insulto hacia la cantante originaria de España, mientras que Christian Nodal se preparaba para continuar con su show.

(FOTO: ESPECIAL)

En el breve clip, el cual fue tomado en su concierto de Guadalajara, sus fanáticos se unieron y cantaron: “Beli, Beli, chingas a tu madre”, y a pesar de que en ese momento el cantante de 23 años no dijo nada, lo que vendría después como respuesta, causó gran molestia entre los internautas.

Y es que desde el centro del escenario, Nodal decidió tomar la palabra y sin defender a la cantante respondió: “¡Ey! Se los dije antes y se los digo ahora, yo no puedo cuidar la boca de todo el mundo”.

A pesar de que estas palabras desataron los aplausos del público, los internautas en redes sociales no lo vieron de esa manera y comenzaron a criticar la reacción del cantante.

“Claro que no puede cuidar la boca de todo el mundo, pero están en su concierto y debió decir que no se insultaba a nadie”, “Si les puede decir que no lo hagan”, “Es verdad, pero su se puede fomentar el respeto hacia alguien que en algún momento fue importante en su vida”, fueron uno de los tantos comentarios que se podían leer en redes.