Bárbara de Regil elogia la figura de Chiquis Rivera pero admite que 'no es su estilo'

Bárbara de Regil se ha destacado por tener una de las siluetas más definidas del medio del espectáculo, incluso, realiza algunas clases fitness en varias ciudades de la República mexicana, con la intención de ayudar a otras mujeres a conseguir su cuerpo ideal.

Además, ha sido una fiel impulsadora del llamado "body positive", un movimiento en redes que pretende terminar con los señalamientos que otras personas hacen sobre el cuerpo de una persona; sin embargo, esto no evitó que la actriz opinara sobre la figura de Chiquis Rivera, la hija mayor de la desaparecida "Diva de la banda".

Chiquis se caracterizado por presumir sus bien formadas curvas, pero para de Regil este tipo de silueta no es algo que a ella le llame la atención y así lo hizo saber en un reciente encuentro con los medios de comunicación: "No es mi estilo de cuerpo, no es un cuerpo que yo me haría o tendría. Se me hace como muy sexual, así como toda sexy".

A pesar de esto, Bárbara celebró que Rivera motive a otras mujeres a aceptarse tal y como son y aprendan a amar sus curvas: "Qué padre, ella es preciosa y muy linda", agregó.

Incluso, destacó que el peso no es un tema que le obsesione, y hasta se dijo abierta a la posibilidad que interpretar un personaje que le demande tener que cambiar físicamente.

Bárbara habla sobre la maternidad

Además, la protagonista de "Rosario Tijeras" también habló sobre su deseo de volver a ser madre, algo que por desgracia no se le ha cumplido aunque lo ha intentado por todos los medios.

De Regil confesó que se ha sometido a varios tratamientos para poder quedar embarazada, pero ya terminó por resignarse a que no volverá a ser madre: "Lo intentamos, pero si Dios no quiso, no es para mí y mi misión es otra", finalizó.