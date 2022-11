Banda Toro Viejo se entrega a su público en celebración de sus 27 años de trayectoria

Si algo ha caracterizado a la Banda Toro Viejo es que, además de dejar huella en los escenarios, sus integrantes no escatiman a la hora de celebrar su aniversario.

La agrupación liderada por Enrique Gamboa apagó ayer 27 velitas con un gran concierto que tuvo lugar en la Plaza Mayor de Torreón.El espectáculo reunió a miles de laguneros que acompañaron a los integrantes de "La banda que pesa".

La cita era a las 19:00 horas, pero desde antes comenzaron a llegar muchas personas con el fin de pasar un rato agradable en compañía de la agrupación. Doña Amelia Ríos andaba por la plaza caminando cuando vio el escenario y decidió quedarse.

"Ya me dijeron que iba a estar la Toro Viejo y pues ya me quedé a ver el espectáculo, parece que va a estar bonito", comentó a El Siglo de Torreón.Ana Brenda Muñoz, por su parte, se dijo ser una gran seguidora de la banda, así que no podía faltar en la velada musical.

"Vine a levantar el evento", dijo entre risas y añadió, "no se crean, son mis amigos los de la Banda Toro Viejo, así que tenía que estar sí o sí", sostuvo.Las familias de los integrantes también se dieron cita en la placa de concreto como Guillermo Gamboa, primo de Enrique.

"Nos da mucho gusto que a la banda le esté yendo tan bien. Hemos sido testigos de cómo han ido creciendo y se han abierto camino", mencionó.TNT Cumbia, grupo liderado por el músico Othon Guerra, fue el encargado de abrir la fiesta de aniversario de la Toro Viejo con varios temas que pusieron a bailar a la gente y con ello calentaron los ánimos al máximo.

Al dar las 7:45 de la tarde; Jairo, Eloy y los músicos de "La banda que pesa" aparecieron en el entarimado con una sonrisa de oreja a oreja.

En la primera parte del espectáculo, presentaron temas como El sangoloteadito, Mi Torreón, Cuando acaba el placer y Una muchacha chula.

En cada interpretación, los chicos de Banda Toro Viejo contaron con el apoyo del Ballet Nahucalli, un conjunto de violines, el Mariachi Apaches de Torreón y JOK Academia de Alto Rendimiento.

Los músicos locales interpretaron más melodías entre ellas Acá entre nos, Tengo celos, Para ti con amor, Cosas que nunca te dije y Una vez más.