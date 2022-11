Balón dividido

Buen futbol, goleadas y resultados sorpresivos, han aderezado la primera jornada en cada uno de los grupos que componen la edición actual de este atípico campeonato del mundo.

Los juegos al alza y de buen nivel han han sobresalido, ya que la mayoría de los jugadores llegan con el ritmo que tenían en sus clubes de sus respectivas Ligas, que apenas días antes suspendieron su actividad para dar paso al Mundial.

Brasil, España, Inglaterra ya levantaron la mano confirmando su calidad de favoritos y los que no la mostraron fueron Argentina y Alemania. En algunos grupos los escenarios que se tenían pronosticado han cambiado para la segunda jornada de actividades y uno de ellos es el de México.

Arabia Saudita, con uno de los triunfos menos esperados en la historia de los mundiales al doblegar a los argentinos, los envió al fondo y lideran el grupo, mientras que México y Polonia están en la parte intermedia con un punto. Los dirigidos por Gerardo Martíno ya tiene un panorama diferente al catastrófico que muchos adelantaron para esta competencia.

Aunque no ganaron ante los polacos, lograron mostrar una cara muy diferente a la de los últimos meses, mejorando en su juego colectivo, su trabajo defensivo y elevando su nivel en lo individual. Los de TRI tienen el destino en sus manos, como también lo tienen los argentinos a pesar de no tener puntos, pero tras lo mostrado en su primera comparecencia, el partido entre ambos de este sábado se puede ver con un diferente filtro.Ahora se puede ver a un Argentina, aún favorito sobre los mexicanos, pero en un tono menor, donde los urgidos por ganar son los albicelestes. Ese puede ser un hándicap a favor de los aztecas que deberán atacar esa lenta defensa de los sudamericanos que dejarán espacios a sus espaldas en su afán por atacar la portería del ya histórico Guillermo Ochoa.

Por supuesto que el juego podría estar condicionado por el resultado que arroje más temprano el duelo entre Arabia Saudita y Polonia. De acuerdo a lo mostrado, las posibilidades de que México avance a la siguiente fase son mayores a las de antes de iniciar el campeonato. Las insulsas discusiones por la no convocatoria de algunos jugadores han quedado atrás y hoy se ve a un México más sólido y jugando de una forma compacta. Aunque para aspirar al triunfo, México deberá mejorar en su creación de llegadas y mostrar contundencia para dejar atrás 294 minutos sin anotar gol en Copas del Mundo.Y es que no marcan gol desde el minuto 66 del segundo juego del Mundial 2018, triunfo ante Correa del Sur. Después, ante Suecia y Brasil, los comandados por el técnico Juan Carlos Osorio no anotaron y se sumó al duelo sin gol ante los polacos.

Esto apenas empieza y no tengo dudas que seguirá habiendo marcadores inesperados durante la segunda ronda de juegos en los grupos, aunque el avance de México a la siguiente fase estaría dentro de lo normal.