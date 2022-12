Balón dividido: 'Ya denle la Copa a Argentina'

Argentina está en la final de Qatar y de pronto, miles de voces parecen no soportarlo. Se habla de conspiraciones, que porque uno de los organizadores dijo que le gustaría ver a Messi levantar la copa… ¡Millones de personas en el mundo quieren que Messi levante la copa! Tal vez la mitad o más de la mitad de aficionados que siguen el torneo. Si eso fuera, Qatar, el anfitrión, hubiera llegado más lejos, ¿no? Por lo menos hubiera avanzado de fase… o hubiera ganado un partido.

Dicen que no era penal. ¿A quién siguen? ¿A Ramos Rizo? O a cualquier cuenta de Twitter con una opinión sin mucho fundamento, como la mayoría de las opiniones de redes sociales; nos dejamos llevar por la víscera. Luego brincan los seguidores de Cristiano Ronaldo a tratar de denostar el trabajo que ha hecho Lionel Messi con su selección hasta el momento. Sí, varios goles han sido de penalti, pero también hay que cobrarlos; pregúntenle a Maradona en el 90, que tuvo que ser salvado por su portero precisamente ante Yugoslavia.

Pregúntenle a los neerlandeses o españoles en este Mundial ¿cómo es patear un penal en una Copa del Mundo? Roberto Baggio en 1994, ¿Les suena? Franco Baresi… La lista puede seguir. De esos penales que le han marcado a Argentina durante Qatar, ¿cuál está descaradamente regalado? ¿Hay argumentos reales para decir que todo está "arreglado"?

Tal vez Argentina no termine por convencer. Tal vez no arrolle a sus rivales. Perdió su primer partido ante una selección infinitamente inferior (igual que hace 32 años, en 1990, donde también llegaron a la final… aunque la perdieron). Argentina no es Francia, que ha mostrado contundencia (hasta hoy, martes), pero ha sabido sortear cada fase del torneo. Con lo justo, con lo necesario. Y el camino no ha sido tan sencillo como algunos lo quieren pintar. Se midió a una Australia motivada. Luego, a Países Bajos, que alcanzaron en el marcador para llevar el juego al alargue y a los penales. Ahí, Argentina mostró serenidad y dirección.

En la semifinal, se midieron al actual subcampeón, equipo que ya había llegado a estas instancias en 1998. Después del penal que ahora muchos aseguran "no era", Croacia no tuvo capacidad de reacción y vinieron dos goles sudamericanos sin respuesta. Uno de ellos, producto de una gran jugada de Messi, donde se lleva al defensa como un trapo y sirve para que su compañero empuje a la portería. El rival en semifinales "debió" ser Brasil, el principal favorito nada fácil. Camino fácil parecía el de Alemania o España, con Japón y Costa Rica en el grupo. Alemania quedó fuera y España, por poco; a fin de cuentas, no pudo desde los once pasos con la "potencia" Marruecos.

Mérito, no pasa nada con reconocerlo. Argentina lo ha hecho bien porque ha ido paso a paso y se recuperó de ese sorprendente golpe saudí apenas iniciado el campeonato. Argentina ya está donde quería estar, a un paso de levantar de nuevo el trofeo que se les ha negado desde 1986, en México, de la mano "divina" del Diego.

De la rivalidad Cristiano - Messi ya no queda mucho. Ni son los balones de oro, ni juegan en el Barcelona - Madrid. Sentémonos a disfrutar del futbol.