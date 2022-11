Bad Bunny vuelve a coronarse como el artista más escuchado en Spotify

El reggaetón recibió la corona del stream una vez más, pues Bad Bunny es el artista más escuchado a nivel global en 2022 dentro de la plataforma Spotify.

Con 18 mil streams el puertorriqueño se colocó por encima de otros géneros como el pop, rock y regional mexicano después de haber lanzado su último disco "Un verano sin ti", en el que se incluyen temas como "Me porto bonito", "Neverita" y "Tití me preguntó", que se han hecho populares en redes sociales como Instagram y TikTok.

En su cuenta de Instagram él compartió un video donde se lee la frase "3 years in row" (tres años seguidos) donde simula enterarse por teléfono de la noticia y sonríe.

Benito Martínez, como es en realidad su nombre, ha sido ganador de este título desde 2020, durante la pandemia sus discos "YHLQMDLG" y "El último tour del mundo" conquistaron con canciones como "Dákiti" y "Safaera".

El próximo mes, 'El conejo malo', como también se hace llamar, se presentará en México como parte de su gira "World's hottest tour", para la que se agotaron las entradas en las primeras horas de venta.

(FOTO: ARCHIVO)

¿Quiénes están detrás de Bunny?

La cantante estadounidense Taylor Swift es quien sigue al reggaetonero, pues con su más reciente disco "Midnights" ha roto récords y recibido nominaciones.

El rapero Drake, The Weeknd y la boyband BTS se suman al top 5 de los más escuchados.

Mientras que la canción más escuchada la tiene el exintegrante de One Direction, Harry Styles con "As It Was", que lanzó este año como parte del álbum "Harry's house", que también presentó en la Ciudad de México hace unos días.

"Heat Waves", de la banda inglesa de indie rock Glass Animals es la segunda canción más escuchada, incluso existen dos versiones del mismo tema en la plataforma.

A esta lista le siguen "Stay" de Kid LAROI con Justin Bieber y las ya antes mencionadas "Me porto bonito" y "Tití me preguntó", de Bad Bunny.

Benito también tiene el álbum más escuchado: "Un verano sin ti", seguido por Harry Styles: "Harry's House" y la cantautora Olivia Rodrigo, quien este año sorprendió encabezando premiaciones musicales con su primer álbum "Sour", que lanzó después de ser actriz de Disney.

"=" de Ed Sheeran es el cuarto álbum más escuchado y la rapera Doja Cat logró colarse con "Planet Her (Deluxe).

Además entre los podcast más escuchados destacan los que tienen que ver con la comedia, cultura y misterio. Siendo "The Joe Rogan Experience" el más popular, seguido de "Call Her Daddy", donde Alezandra Cooper y Sofía Franklyn dan consejos; después las narraciones y problemáticas de una chica en "Anything Goes with Emma Chamberlain" y la audio serie "Caso 63", cerrando la lista con las historias de crimen real en "Crime Junkie".