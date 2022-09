Babo de Cartel de Santa es acusado de agredir a su exnovia

Con un extenso mensaje publicado en su cuenta de Twitter, Melanie Pavola, expareja sentimental de Babo, líder de Cartel de Santa, acusó públicamente al rapero de haberla agredido físicamente durante un viaje que realizaron a Cancún, en compañía de la hija del cantante.

Aunque no especificó la fecha en la que habrían sucedido los hechos, la joven inició su relato explicando que, en ese entonces, el músico tenía trabajo en Cancún y le pidió que viajara hasta donde él estaba para que cuidara de su hija, quien asistiría a un concierto de Wiz Khalifa.

Pavola detalló que en ese momento la relación no estaba pasando por el mejor momento, pues ella sospechaba que su novio la engañaba y después del concierto comenzaron a discutir aún más. De acuerdo con sus mensajes, la joven reveló que una vez en el hotel donde se quedaron, junto con la hija de Babo, el pleito se tornó mucho más violento, así que ella salió al balcón para fumar y tratar de tranquilizar las cosas.

"Me quede en el balcón de la habitación fumando, él odiaba que fumara tabaco; llegó con unos pasteles de chocolate, porque amo el chocolate… pero sólo siguió discutiendo, yo ya no quise discutir, solo fumaba", escribió.

La acción de Melanie despertó la furia del regiomontano, quien se puso violento, le arrebató el cigarro y, presuntamente, le propinó dos bofetadas que la hicieron perder el conocimiento por tan sólo unos segundos.

"Me arrebató el cigarro de la boca, estrujando mi boca; reaccioné para defenderme, le aventé los pasteles de chocolate; su hija se despierta con el ruido y ve justo el momento donde babo me sienta de dos cachetadas. Perdí la noción dos segundos, vi todo negro", agregó. La chica decidió encararlo y después salió huyendo del lugar.

Pavola finaliza explicando que se enamoró profundamente del músico, pero entendió que alguien que es capaz de pegarle a la persona que está con él no es una buena compañía. Además, deja claro que no es su intención perjudicarlo, pero cuenta su historia para que otras mujeres no vivan lo mismo que ella.

Asimismo, detalló que no procedió legalmente porque las lesiones que le dejó no eran graves y, de acuerdo con las autoridades, su denuncia no procedía: "La ley no ayuda, como no son heridas de más de 15 días, no procede ni una demanda, por eso llegan las mujeres a denunciar todas golpeadas y no procede, porque aunque traigan el hocico roto, no son heridas de más de 15 días", expresó.

Como era de esperarse, los comentarios ya han inundado la publicación de Melenie y aunque muchos se han inclinado a su favor, algunos otros, aseguran que no creen en su historia, incluso la culpan de relacionarse con alguien que ya tiene un historial delictivo, pues recordemos que el rapero estuvo en prisión por la muerte de uno de sus compañeros.