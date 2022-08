Aymán Al Zawahiri: eclipse y supervivencia de Al Qaeda

Hacia 2013, la rama de Al Qaeda en Irak penetró la guerra civil siria. El líder de esa filial y de su brazo mayor, "El Estado Islámico de Irak y Siria" (ISIS) -Al Bagdadi- decretó la fusión entre esa filial iraquí, y una filial siria que él decía haber fundado, el frente Al Nusra. El jefe del frente Al Nusra, Golani, enfurecido, desconoce esa fusión y escribe al líder de Al Qaeda, Aymán Al Zawahiri -sucesor de Bin Laden- quien, temiendo el poder que estaba acumulando ISIS, declara dicha fusión como ilegal y ordena a ISIS regresar a Irak. Bagdadi decide desconocer la autoridad de Zawahiri, y éste le expulsa de Al Qaeda a él y a toda su agrupación. Estos eventos, apenas a dos años de haber asumido el liderazgo de Al Qaeda, nos dicen mucho acerca del mando de Zawahiri. Ahora que Washington ha eliminado a ese líder, comparto unas notas al respecto.

1. Haber matado a Al Zawahiri importa desde la óptica de EU. Biden lo anuncia como un logro simbólico y como una victoria operativa: Washington tiene ojos y brazos para actuar contra el terrorismo en Afganistán a pesar de haberse retirado de ese país.

2. Más allá del discurso de Biden, quien buscará sacar jugo a su logro, el hecho de que Zawahiri hubiese sido asesinado en un complejo habitacional propiedad de un familiar de Haqqani -prominente exterrorista y actual ministro interior del gobierno talibán- exhibe lo que en realidad está pasando.

3. Hay que destacar el incremento de la actividad terrorista en y desde Afganistán, además de otros sitios del globo como, por ejemplo, el Sahel. Una parte importante de esa actividad es perpetrada por grupos afiliados a Al Qaeda. El terrorismo (no en Occidente, en donde en los últimos años se ha cometido menos del 1% de atentados en el globo, sino en esos otros sitios en donde se comete el 99% de ataques) está correlacionado con el conflicto armado y con la represión por parte de gobiernos. Por consiguiente, es de esperarse que, si ese tipo de condiciones subsisten, el terrorismo continuará independientemente de la sucesión en el liderazgo de Al Qaeda. ¿Por qué?

4. Desde hace mucho tiempo, Al Qaeda o ISIS no operan como si fuesen grandes ejércitos con mandos centralizados. Ambas organizaciones cuentan con "centros operativos" que, esencialmente, actúan en sus circunscripciones. Pero además de los centros operativos, Al Qaeda (y posteriormente ISIS) cedió una enorme autonomía a grupos en Asia, en Medio Oriente y en África, que se afiliaban a su ideología.

5. Ese es el punto en el que se puede analizar críticamente el liderazgo de Zawahiri. Su mandato sobre Al Qaeda vio la mayor escisión en la historia de la organización -ISIS- y con ello, el nacimiento de su mayor rival en el liderazgo de la jihad global. ISIS, mucho más que Al Qaeda, supo entender y dominar las nuevas tecnologías y herramientas comunicativas que emergían.

6. No obstante, intentando un balance, la realidad es que Al Qaeda sobrevivió. En sitios como Somalia, Al Shabab permaneció leal a la Al Qaeda original. Otras ramas como la del subcontinente indio, o la de Yemen, sobreviven a la fecha. Notablemente, en el norte de África y el Sahel, los grupos afiliados a Al Qaeda subsisten con altísima operatividad y capacidad de acción. Ciertamente, la sucesión de Zawahiri no será simple. Pero al margen de ello, lo más importante de todo es comprender al terrorismo desde sus causas raíz pues, más allá de los cambios en los mandos de las organizaciones, cuando esas causas raíz no son estructuralmente atendidas, el terrorismo como fenómeno nos ha mostrado que tiene la capacidad de resistir, de mutar, y de seguir golpeando a inocentes en todo el planeta.