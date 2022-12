'Avíseme cuando deje de respirar', Ingrid Coronado a enfermera de Fernando del Solar 

Charly López, expareja de Ingrid Coronado, arremetió en contra la conductora al asegurar que todo lo que había declarado en la entrevista con Yordi Rosado habían sido verdades contadas a medias.

Durante una entrevista para TVNotas, el cantante informó que Ingrid Coronado se quería ver como la buena del cuento, la que puso todo para que su matrimonio con Fer funcionara, sin embargo, la realidad era otra, ya que realmente ella habría estado esperando la muerte de Fernando del Solar.

En sus declaraciones, el cantante aseguró que luego de que Coronado se divorciara del conductor, ella le pidió ayuda a Charly para defenderla de los ataques que recibía:

“Cuando los medios se la comían viva y el público, tal y como lo dijo, inició una campaña de desprestigio en su contra, me pidió que la apoyara, que dijera que ella era buena persona y así lo hice”.

Sin embargo, tras una reunión que tuvo con Fernando Del Solar, las cosas fueron distintas y escuchó la otra versión de la historia: “Me di cuenta de que todo lo que me contó de Fer, lo que cuenta en el programa fue mentira; ella no estuvo para él”.

“Él me contó la realidad de lo que vivía y yo le pedí disculpas por haberme metido en esa relación que a mí no me correspondía... Charlamos largo rato”.

Ahí fue cuando el conductor argentino le habría revelado la indiferencia de Ingrid a su enfermedad y posiblemente a su muerte:

“En el programa contó que fue a un evento de trabajo cuando Fer estaba mal, pero no le dijo a Yordi que Del Solar tenía una enfermera, dormía en otro cuarto porque mi ex no aguantaba los sonidos del oxígeno, y esa vez cuando ella se iba a su evento, le dijo a la enfermera: ‘avíseme cuando el señor deje de respirar’. Así me lo contó Fer; él le pedía que no se fuera, y ella puso prioridades”.

Tras esto, el exGaribaldi aseguró que Fernando no había salido a defender a Ingrid de la prensa debido a que todo lo que le decían era verdad:

“Le dije: ‘hermano, me metí en algo que no me corresponde, pero ella decía que tú no la defendiste cuando la atacaron’. Él fue tajante y me dijo: ‘no lo hice porque todo lo que se dijo de ella tristemente era verdad. Cuando yo estuve mal, ella me corrió de la recámara, todo le molestaba, me insultaba, me trataba mal, por eso me fui de la casa, porque era hiriente. ¿Por qué la iba a defender si todo era cierto?’, recordó tajante Charly López.