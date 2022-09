Aves que vuelan hacia la buena suerte

Según la Real Academia de la Lengua Española, la suerte se puede definir como esa causa o fuerza que supuestamente determina hechos y circunstancias imprevisibles, es decir, sin intención por parte del individuo. En este rubro, algunas aves están asociadas de manera histórica con la predicción de un futuro lleno de fortuna y felicidad. Por ejemplo, las grullas son consideradas de buena suerte en China y Japón, mientras que en México el colibrí hace lo propio para el imaginario colectivo.

Respecto a México, existe una tradición que impera en las ferias del país. Entre los juegos mecánicos y puestos de artesanías, sobresalen aquellos viajeros que resguardan en jaulas a algunos pájaros. Dicen que estas aves están entrenadas con una técnica ancestral y son capaces de ver el futuro de quien lo solicite.

Ignacio Ramírez Arias tiene sangre gitana y ha viajado a desde el Estado de México hasta la Feria Torreón. Él trabaja con pajaritos de la buena suerte, aunque dice no conocer a ciencia cierta la semilla de su entrenamiento, pues es un secreto que la “abuela” guarda bajo llave y se niega a compartir.

“La abuelita es quien los educa y nosotros se los compramos para que venda algo, porque ella ya no ve, ya no escucha”.

Ramírez Arias dice haber nacido con un don, aunque no se considera adivino. No le da pena decir que es huérfano, pues su madre murió en el parto y él lloró en su vientre. Su don es el convencimiento, pero no adivina nada. Puede decirle a las personas de dónde vienen, hacia donde van o cuanto traen en la bolsa, pero no se refiere a dinero ni cosas materiales, más bien señala problemas, males, pesares, amarguras que se cargan a cuestas.

“La gente está llena de tantos problemas, tanta inseguridad, tanto peso que traemos. Nosotros le damos un aliento a esa gente, levantarlos, que sí se puede vivir diferente. Darle a la clase venidera, a nuestros hijos un buen ejemplo de amor, porque el amor todo lo puede”.

Simbolismo

Tal como los elefantes simbolizan la inteligencia y búhos de la buena suerte, los canarios de Ignacio Ramírez Arias simbolizan la buena suerte. Juanito es una de estas aves, quien ya conoce bien las manos de su guardián. El pájaro rescatado sale de su jaula, se mentaliza y extrae tres boletos de una caja: dicha, fortuna y alegría. Su predicción merece una despedida a la altura y con su pico hace sonar una pequeña campana. El trabajo está listo, así que recibe un merecido premio por su labor antes de volver a la jaula. Las cartas son entregadas al público, para que este las lea y las conserve como un bonito recuerdo.

Ignacio Ramírez Arias tiene 53 años y desde los seis se dedica a este oficio. Los pájaros conocen a la perfección la palma de su mano y han forjado fuerte lazo. Toda su vida ha vivido con ellos y recorrido distintos puntos de la República mexicana. “No somos brujos, somos de la comunidad gitana”.

Fruta, verdura, alpiste y agua tibia forman parte de la dieta de estas aves portadoras del buen augurio. Su límite de vida se integra tan solo de seis años, pero sus predicciones quizá se guarden durante toda la vida en el recuerdo de las personas.

Paloma acompaña a Ignacio, pero ella cuida de los cotorros del amor. Menciona que la tradición se ha transmitido de generación en generación durante años, aunque no cualquiera es aceptado en su círculo, pues son gitanos y su secreto es celoso.

“A mí me impresiona mucho la mentalidad o el cerebro de un pájaro, porque a veces son más inteligentes que los seres humanos. Al momento en que los educas ellos entienden, ellos saben. Si te fijas mi pajarito güerito no se va, está aquí y si se va vuelve a buscar su jaula”.