Avanzan trabajos para extraer agua de mina inundada en Sabinas, identifican al presunto patrón

Esta noche se realizó la primera perforación exitosa como parte de las tareas para el rescate de los 10 mineros atrapados en una mina inundada en Sabinas, Coahuila.

Trabajadores lograron llegar a la galería a una profundidad de 61 metros y comenzó a brotar agua. Lo que es catalogado como "un buen indicio".

Se contempla realizar dos, para igual llegar a la galería, ampliar y seguir extrayendo el agua. Con el objetivo de que sea extraída lo más rápido posible, para bajar los niveles.

Las autoridades anunciaron la llegada de 13 bombas para extraer el líquido y prevén el apoyo de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) para utilizar tecnología más avanzada en los trabajos, como la identificación del punto del cual proviene el agua que causó la inundación.

Actualizarán a los familiares sobre los avances obtenidos por la madrugada de mañana viernes. Señalaron que hasta ahora no ha podido arriesgarse a nadie, al ser preguntados sobre el ingreso de buzos u otros rescatistas.

Destacaron que se ha recibido apoyo de todo el país, de empresas de San Luis, Torreón, Celaya, Querétaro, Chihuahua e incluyendo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El patrón a cuyo nombre estaba el registro en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fue identificado presuntamente como Christian Arriaga.

Esperan llegada de 17 bombas más para acelerar extracción de agua en mina de Sabinas

(Foto: RENÉ ARELLANO / EL SIGLO COAHUILA)

Durante la tarde de este jueves, Nazira Zogbi Castro, titular de la Secretaría del Trabajo (Setra) del Estado de Coahuila, se reunió con los familiares de los 10 mineros que permanecen en el exterior de la mina en Villa Agujita en el municipio de Sabinas, para darles a conocer los avances en las acciones de rescate de los trabajadores mineros.

Específicamente les dio a conocer que de la una de la tarde hasta las tres que se presentó ante ellos, el nivel del agua había descendido dos metros con el uso de siete bombas en tres pozos que están interconectados; aunado a que se trabaja en otras perforaciones para introducir más bombas de agua y continuar extrayéndola.

Además de establecer que en el transcurso de la noche de este jueves y la madrugada de mañana viernes, se espera la llegada de un total de 17 bombas de mayor capacidad, con lo que contemplan que serán 25 las bombas que estarán trabajando al mismo tiempo y con ello, esperan acelerar el desagüe de la mina.

“Siguen las acciones de rescate, siguen avanzando, seguimos sin parar. Durante 24 horas no se ha parado la operación ni un momento, y los equipos de rescatistas no han parado ni un momento, las bombas siguen trabajando; no hemos dejado que se nos paren ninguna, ni por falta de combustible, ni por falta de insumos”, respondió la funcionaria estatal al cuestionarle sobre la situación que se guarda a más de 24 horas de registrado este nuevo accidente minero.

Se mantienen atrapados 10 mineros, tras derrumbe de mina en Sabinas

(EL UNIVERSAL)

Autoridades federales y estatales informaron que en la mina de carbón `Las Conchas´ ubicada en Agujita del municipio de Sabinas, se continúan las labores para rescatar a 10 mineros atrapados.

Al momento continúan atrapados 10 de los 15 mineros que se encontraban dentro de la mina durante el percance, otros 3 fueron trasladados a unidades médicas para su atención quienes se encuentran hospitalizados, estables y fuera de peligro; dos más que lograron salir y no requirieron hospitalización.

Actualmente se encuentran trabajando elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Protección Civil de los tres órdenes de Gobierno, personal de la Secretaría del Trabajo de Coahuila, Secretaría de Gobierno, DIF Coahuila, CONAGUA, CFE y rescatistas voluntarios expertos de la Región Carbonífera, en suma son más de 150 personas laborando por turno.

Los familiares de los mineros atrapados se encuentran atendidos por personal del Gobierno de Coahuila y son informados periódicamente de los avances en los trabajos.

Es prioridad para los 3 órganos de gobierno el rescate de los 10 mineros, por lo que no cesarán los trabajos hasta concluir con esta labor.